Il Milan rinasce con Theo Hernandez e Leao: la classe e la qualità vengono sempre fuori

Il Milan riparte dai suoi campioni, Theo Hernandez e Rafa Leao: il Diavolo ha conquistato la Supercoppa Italiana

E’ vero che il gol decisivo è stato messo a segno da Tammy Abraham, ma il Milan stasera è rinato grazie ai suoi campioni Rafa Leao e Theo Hernandez.

I due giocatori maggiormente messi in discussione nel corso della gestione Paulo Fonseca, hanno dunque cambiato la partita, permettendo al Milan di un coraggioso Sergio Conceicao, di vincere in rimonta. Il tecnico portoghese merita solo applausi per aver ribaltato mentalmente il Diavolo in pochissimi giorni. L’ex Porto ha dimostrato di voler credere in Theo Hernandez, nonostante le mille difficoltà. Non lo ha messo in discussione, come successo nella gestione precedente, e dopo una partita complicata contro la Juve, rimette le ali proprio nella sfida più sentita. Il terzino francese così riapre il derby, con una punizione perfetta. Una punizione nata dal primo guizzo di Rafa Leao, protagonista assoluto al pari del numero 19.

Theo Hernandez esulta: “Vissuto un momento difficile, ma posso aiutare la squadra”

Ma tornando a Theo Hernandez, il pareggio arriva ancora grazie ad una sua giocata: un assist perfetto per il solito Christian Pulisic, che trova un gol complicato che certifica la sua grandezza. Il francese può finalmente tornare a sorridere:

“Abbiamo fatto una bella partita. L’Inter è una grande squadra – afferma Hernandez ai microfoni di Mediaset -. Ho vissuto un momento difficile, ma ora mi sto mettendo a posto. Non sono ancora al 100%, ma posso comunque aiutare la squadra. È anche colpa nostra se Fonseca è andato via, non solo colpa sua. Gli auguro il meglio. Con Conceiçao abbiamo avuto poco tempo ma lo abbiamo sfruttato bene. A chi lo dedichi il gol? Lo dedico a mia moglie, a mio figlio, ora arriva anche una femmina, e a tutta la mia famiglia”.

Il gol della vittoria, in pieno recupero, però, lo mette a segno Tammy Abraham. L’inglese deve solo mettere dentro un pallone servito da Rafa Leao, che con il suo ingresso in campo ha cambiato la partita. Il Mila, dunque, rinasce, e torna grande grazie ai guizzi dei suoi campioni. Theo Hernandez e Rafa Leao, messi in discussione durante la gestione Paulo Fonseca, diventano protagonisti di una grande serata, insieme chiaramente al solito Christian Pulisic, che dimostra anche stasera di essere un campione di continuità.