L’abbraccio più bello: l’immagine negli spogliatoi che fa impazzire i tifosi (FOTO)

Immagine bellissima negli spogliatoi dopo la vittoria della Supercoppa: tifosi impazziti, si deve ripartire da qui. Cosa è successo

Incredibile quanto accaduto a Riyad: il Milan, contro ogni pronostico, ha vinto la Supercoppa Italiana battendo l’Inter per tre a due. Una clamorosa rimonta maturata nell’ultima mezz’ora di partita: Theo Hernandez, Pulisic e Abraham firmano l’incredibile vittoria, che permette così a Sergio Conceicao di vincere il primo trofeo dopo sole due partite sulla panchina rossonera.

Quello che ha impressionato di più, sia contro la Juventus che contro l’Inter, è il fatto che il Milan, dopo pochissimi giorni di lavoro, ha già una chiara identità molto vicina a quella del suo allenatore. Conceicao ha avuto coraggio e non ha mai mollato, e questo è riuscito a trasmetterlo alla squadra durante la partita con i cambi e anche con l’atteggiamento in panchina. Un altro aspetto molto importante, che potrà rivelarsi decisivo da qui fino a fine stagione, è il recupero di alcuni giocatori: Rafael Leao è entrato in campo spaccando in due la partita, ma i segnali migliori sono arrivati da Theo Hernandez, autore di una prestazione finalmente da protagonista con gol e assist.

Sergio Conceicao e l’abbraccio con Theo, si riparte da qui

Fonseca nelle ultime settimane aveva deciso di fare quello che aveva fatto con Leao: spedirlo in panchina per due partite di fila. Conceicao invece gli ha subito dato fiducia, consapevole che Theo Hernandez è un giocatore troppo importante e che può dargli tanto. La sua priorità, così come quella della società, era ed è tuttora recuperarlo per averlo finalmente nelle migliori condizioni possibili.

Ed è qui che arriviamo ad una bellissima immagine che abbiamo visto negli spogliatoi a fine partita. Sergio Conceicao, come abbiamo visto sui social, ha dato spettacolo con il suo solito balletto con sigaro incorporato. Alla fine, è andato ad abbracciare lo stesso Theo Hernandez, che era uno di quelli più scatenati: un abbraccio bellissimo fra i due, così come quello che il tecnico aveva dato al francese nel cerchio dopo la partita con la Juventus, dal quale si può e si deve ripartire.

Ripartiamo da qui. pic.twitter.com/WVGhzoGRV9 — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) January 6, 2025

Un’immagine che ha scatenato ovviamente i tifosi, che si erano scagliati tutti contro Fonseca per la decisione di escluderlo dai titolari per le ultime partite.