Lo prende il Milan, scippo ai nerazzurri: tifosi senza parole

S’infiamma il calciomercato rossonero: così Ibrahimovic anticipa i nerazzurri, pronto un grandissimo colpo per il nuovo Milan di Conceicao

La vittoria in semifinale di Supercoppa italiana – in rimonta contro la Juventus – sembra aver dato nuove energie e stimoli al Milan. L’approdo di Sergio Conceicao e la voglia di rimontare il terreno perso in questi mesi può rappresentare un nuovo inizio per il ‘Diavolo’.

Lo sa bene la dirigenza di Via Aldo Rossi che – al di là dei risultati del rettangolo verde – sta già programmando non pochi cambiamenti in vista del futuro. Il Milan rimane certamente interessato all’acquisto di un nuovo attaccante, in grado di trasciare il reparto da qui ai prossimi anni. Diverse le opzioni sul tavolo per Ibrahimovic – uno che di gol se ne intende, forse, più di tutti – e Moncada. Ma il mercato del Milan non si fermerà a questo. Occhi puntati in difesa dove rimane sempre in dubbio il futuro di Fikayo Tomori, dato per sicuro partente con Fonseca in panchina e adesso potenzialmente (pare) incedibile per Conceicao.

Ad ogni modo, in estate, occhio anche al futuro di Theo Hernandez che sta deludendo ormai da diversi mesi e potrebbe finire in cima alla lista delle potenziali cessioni a fine stagione. In tal senso, per quel che concerne le entrate, il ‘Diavolo’ ha in mente uno scippo pazzesco ai nerazzurri: c’è l’ultima idea di mercato che può davvero fare impazzire i tifosi.

Addio ai nerazzurri: c’è l’offerta del Milan

Il portale ‘Ge.globo.com’ sottolinea come la dirigenza di Via Aldo Rossi stia effettivamente – ed in maniera concreta – sondando il terreno per un grande colpo per la corsia destra della difesa di Conceicao.

Fari puntati su Wesley, terzino destro brasiliano di proprietà del Flamengo che già nei mesi scorsi è stato vicinissimo ad approdare in Serie A. L’Atalanta aveva trovato un accordo totale per l’approdo del gioiello alla corte di Gasperini sulla base di 20 milioni per il cartellino del classe 2003. La trattativa, però, non andò a buon fine: la dirigenza nerazzurra non volle aspettare gli ottavi di finale di Copa Libertadores, con il 21enne verdeoro rimasto dunque a ‘casa’ e da protagonista.

L’anno scorso ha accumulato 51 presenze con 2 assist, questa in corso potrebbe però essere la sua ultima stagione in Brasile. Il Milan parrebbe pronto ad offrire gli stessi 20 milioni proposti mesi fa dall’Atalanta: adesso, però, la richiesta sarebbe più vicina ai 30. E per gennaio pare assai complicato riuscire a chiudere: si tratta di un’operazione che potrebbe decollare a partire da giugno. Staremo a vedere se quello che rischia di essere già il post Emerson Royal diventerà realtà o meno.