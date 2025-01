Milan e Conceicao d’accordo: via per 3 milioni

Il Milan e l’allenatore sono d’accordo: il giocatore può essere ceduto subito, tre milioni bastano per il sì definitivo. I dettagli

Sergio Conceicao è appena arrivato ed è subito messo alla prova con la Supercoppa Italiana. Ha superato il primo test Juventus non senza grosse difficoltà: una buona dose di fortuna ha aiutato la squadra a vincere la partita e a conquistare la finale contro l’Inter, in programma questa sera. Dopo questo torneo, l’allenatore preparerà le prossime sfide di campionato e Champions, con l’obiettivo di fare più punti possibili.

Ma dopo la Supercoppa inizierà anche la sessione di mercato dei rossoneri. Che, insieme al nuovo allenatore, dovranno scegliere la strategia giusta per aiutarlo e rinforzare adeguatamente la rosa. In estate è stato fatto un buon lavoro ma a metà, ora bisogna completarlo, stavolta magari seguendo le idee di gioco del tecnico e non come fatto con Fonseca. Non ci sono solo giocatori da comprare: c’è anche qualcuno da vendere, e attenzione a nomi grossi come ad esempio Tomori e Chukwueze. Il primo ha giocato titolare contro la Juventus e la sua situazione potrebbe cambiare, sul secondo invece ci sono riflessioni in corso. Potrebbero essercene altre, però, e anche un po’ a sorpresa.

Calabria può partire subito, le possibili destinazioni

Il Milan ha deciso che non rinnoverà il contratto di Davide Calabria. In scadenza il prossimo giugno, con il terzino non c’è una trattativa vera e propria: la sensazione, confermata da più parti, è che sia già stato scelto di non proseguire insieme. Nel frattempo in semifinale contro la Juve ha giocato ancora Emerson Royal e c’è Alex Jimenez che cresce e che può diventare un’opzione anche a destra.

Per questo motivo Calabria potrebbe chiedere di cambiare aria già nella sessione di gennaio. Il Milan sarebbe ben disponibile a farlo partire, e probabilmente non si opporrebbe l’allenatore. Tre milioni potrebbero bastare per farlo partire, ma difficilmente un club, conoscendo la sua situazione contrattuale, sceglierà di spendere quella cifra. I rossoneri quindi, nel caso, dovranno accontentarsi, oppure, ed è questa la strada che sembra più opportuna, tenerlo in rosa fino a fine contratto, in modo da avere comunque un’altra opzione. Lo scenario appena illustrato è quello più probabile ad oggi, ma tutto dipende dalle offerte. Como, Monza, Galatasaray e Juventus destinazioni concrete. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Una cosa è certa: la lunghissima storia d’amore fra Calabria e il Milan è ai titoli di coda.