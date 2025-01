Salah-Leao, affare stellare: la scelta è fatta

Destini incrociati per Mohamed Salah e Rafael Leao con l’attaccante portoghese che, durante la prossima estate, potrebbe salutare il Milan.

Il numero 10, rimasto fuori contro la Juventus per infortunio, non è certo di restare al Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che potrebbero pensare di fare cassa con la sua cessione.

La prima parte di stagione di Rafael Leao con la maglia del Milan non è stata semplice. L’ex Lille ha vissuto mesi altalenanti, rimanendo anche in alcune occasioni fuori dalla formazione titolare. L’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan potrebbe cambiare il destino del classe 1999 in rossonero con l’ex Porto pronto a chiedergli nuovi compiti tattici in campo. Dal rapporto che stringerà con il nuovo tecnico dipenderà molto il suo destino in vista della prossima estate.

Calciomercato, futuro in dubbio per Leao: incrocio con Salah

Il Liverpool sta cercando di trovare l’accordo con Salah per il rinnovo del contratto ma la trattativa non appare delle più semplici. L’egiziano potrebbe anche decidere di salutare il club inglese in estate con i Reds che stanno stilando una lista di possibili sostituti. Tra questi c’è anche Rafael Leao.

La punta portoghese piace molto ad Arne Slot che lo ritiene un possibile sostituto dell’attaccante egiziano. Salah sta vivendo una delle sue migliori stagioni con la maglia del Liverpool sia per quello che riguarda la Premier League che la Champions League ed i Reds vogliono provare a trattenerlo ancora due anni in Inghilterra. Le sirene che arrivano dal PSG ma soprattutto dall’Arabia Saudita sono forti con dei contratti principeschi sul tavolo.

Nel caso in cui l’ex Fiorentina e Roma dovesse decidere di salutare il Liverpool, il club inglese dovrebbe tornare sul mercato per trovare un sostituto. L’avventura di Leao al Milan potrebbe essere giunta agli ultimi mesi con l’attaccante pronto a cercare nuovi stimoli altrove. Il Milan ha fissato il suo prezzo intorno ai 100 milioni di euro ma con un’offerta da 90 è possibile che l’affare si chiuda positivamente.

Al momento il focus di Leao è tutto sulla seconda parte di stagione, desideroso di aiutare la squadra a risalire la china e provare ad andare quanto più lontano possibile nelle coppe. Una volta terminata la stagione ci sarà un incontro con la società per capire le intenzioni delle parti e valutare se proseguire ancora insieme il percorso o dividersi nel migliore dei modi.