Supercoppa Italiana, Inter-Milan in diretta: le formazioni ufficiali

Dopo aver superato rispettivamente Atalanta e Juventus, oggi Inter e Milan si affrontano in un derby che assegnerà la Supercoppa Italiana 2024/2025. La finalissima si disputa alla Kingdom Arena di Riyad, in Arabia Saudita. Simone Inzaghi ha già vinto cinque volte questo trofeo e la sua squadra parte sicuramente come favorita. Sergio Conceicao farà di tutto per dare un dispiacere al suo ex compagno di squadra (hanno giocato assieme alla Lazio) e aggiudicarsi una coppa importante alla sua seconda panchina in rossonero.

Supercoppa Italiana, Inter-Milan: la cronaca della partita

Alle ore 21:00 l’arbitro Simone Sozza fischierà l’inizio del derby. Il fischietto milanese ha 5 precedenti con l’Inter e sono tutte vittorie; con il Milan sono 4: 3 vittorie e una sconfitta. Il KO risale proprio a un derby, quello di campionato perso 5-1 il 16 settembre 2023. Un risultato pesantissimo, simile a quello del match di Supercoppa Italiana giocato a gennaio 2023: 3-0 per i nerazzurri, sempre a Riyad. Il Diavolo riscatterà quella batosta?

Le formazioni ufficiali di Inzaghi e Conceicao

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, L. Martínez. A disp.: Calligaris, J. Martínez; Aidoo, Alexiou, C. Augusto, Darmian, Palacios; Asllani, Berenbruch, Buchanan, Frattesi, Zieliński; Arnautović, Correa, Thuram. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Tomori, Thiaw, Hernández; Musah, Fofana; Jiménez, Reijnders, Pulisic; Morata. A disp.: Sportiello; Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Pavlović, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek, Vos, Zeroli; Abraham, Camarda, Jović, Leão, Traorè. All.: Conceição.

Arbitro: Sozza di Seregno.