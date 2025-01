Cassano contro Leao: “Si deve vergognare”, Rafa risponde (FOTO)

Ancora una volta Leao contro Cassano: il portoghese ha risposto all’attacco di Antonio sui social, ci è andato giù pesante

Rafael Leao contro Antonio Cassano. Non è la prima volta che succede: già in passato il portoghese aveva risposto sui social agli attacchi dell’ex calciatore, che non ha mai avuto grande stima di lui. Ha ripetuto le stesse cose, pur riconoscendo la prestazione in finale di Supercoppa Italiana quando entrata in campo, anche ieri sera nella puntata di Viva El Futbol in onda su Twitch. E anche stavolta Leao ha risposto.

Cassano ha espresso la sua opinione contro il portoghese dopo la lettura delle dichiarazioni del calciatore post partita. Dichiarazioni in cui ha fatto capire chiaramente che ha apprezzato e non poco il cambio di guida tecnica fra Fonseca e Conceicao: “Anche Sergio si accorgerà che Leao è un giocatore da zero a zero, farlocco. Non è né carne né pesce, è alla Martial“, ha esordito l’ex calciatore. Che ha poi sottolineato le solite cose: “Non sa giocare con la squadra, non sa fare l’ultimo passaggio. Poca roba, se ne accorgerà anche Conceicao“. Poi il commento al riferimento a Fonseca: “Deve ringraziarlo, perché ci fosse stato Spalletti o Capello lo avrebbero attaccato al muro. Fonseca si è comportato fin troppo bene. Si deve vergognare. Se aveva i coglioni, doveva dirglielo in faccia. Non ha personalità“.

Leao risponde all’attacco di Cassano

Insomma, come sempre Cassano ci va giù pesante con Leao. Che, carico anche per la vittoria in Supercoppa e, soprattutto, del grosso impatto avuto sulla partita, ha deciso di rispondergli come ha fatto anche in passato. Il portoghese ha ricondiviso il video e, con l’utilizzo delle solite emoticon, ha gli ha dato fondamentalmente del pagliaccio.

Inevitabile il caos che il suo posto ha scatenato. Dalla sua parte ci sono ovviamente i tifosi milanisti, carichi e mille per la prestazione contro l’Inter. Ha fatto velocemente il giro del web, come era facilmente immaginabile, ed è probabile che sia già arrivato anche a Cassano. Vedremo se deciderà di rispondere e di portare avanti la discussione o se, invece, come ha fatto anche in passato, lascerà correre.

Di certo l’uscita di Leao non è delle migliori ma le parole di Antonio sono state molto dure ed è anche normale che un ragazzo, dopo una serata del genere, possa reagire in questo modo. Ognuno lo fa a modo suo, e il buon Cassano, che da calciatore ne ha fatte di ogni, capirà.