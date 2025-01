Conceicao ha detto no: la cessione è bloccata definitivamente

Una possibile cessione da parte del club rossonero sembra da escludere, Conceicao ha deciso di puntare sul giocatore: le ultime notizie.

In questi giorni il Milan è stato impegnato in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e al rientro in Italia la società si concentrerà maggiormente sul calciomercato. Uno o due volti nuovi dovrebbero arrivare a Milanello entro la fine di gennaio, ma dovrebbero verificarsi anche delle partenze.

Come diciamo da mesi, due giocatori che il club conta di cedere durante questo mese sono Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, totalmente fuori dal progetto ed esclusi dalle liste della Prima Squadra. La speranza è che accettino una delle proposte, a differenza di quanto successo nel corso dell’ultimo mercato estivo. Ma non sono gli unici che potrebbero essere ceduti. Calciatori come Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Luka Jovic non sono affatto intoccabili.

Calciomercato Milan, niente addio: resta in rossonero

Un nome di cui si è spesso parlato nelle ultime settimane è Fikayo Tomori, finito nel mirino della Juventus e di alcune società della Premier League. Scontento per essere diventato una riserva con Paulo Fonseca, è poi tornato titolare con l’arrivo in panchina di Sergio Conceicao. Le sue prospettive in maglia rossonera sembrano essere cambiate con il nuovo allenatore.

Conceicao ha fiducia in Tomori e non ci sarà alcuna cessione in questa finestra invernale del calciomercato. Tra l’altro, il Milan valuta almeno 30 milioni di euro il suo cartellino e non è arrivata alcuna offerta di questo tipo. La Juve voleva replicare l’operazione fatta per Pierre Kalulu, con un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che la dirigenza rossonera non intendeva accettare. L’unica condizione per una eventuale cessione era quella di presentare una proposta a titolo definitivo convincente sul piano economico.

Ora l’ex Chelsea ha ritrovato la titolarità e quindi è tutto cambiato. Venderlo avrebbe anche comportato la necessità di comprare un sostituto, dato che oggi i centrali difensivi sono quattro. Le priorità del Milan sono in altri ruoli per quanto riguarda la campagna acquisti, Conceicao è sicuro di poter riportare Tomori ai suoi livelli migliori e lo ha detto chiaramente alla società. La Juventus dovrà guardare altrove per rinforzare la propria difesa.