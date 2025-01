Milan, 5 milioni sul piatto: colpo low cost per l’attacco

Idea dalla Serie A per l’attacco del Milan: sta sorprendendo tutti in questa prima parte di stagione, ma c’è un ostacolo per il sì

Il Milan è al lavoro su questo mercato di gennaio. Archiviata la Supercoppa Italiana, ora è tempo di pensare alle manovre in entrata e in uscita: la società rossonera deve dare un segnale importante ai tifosi, il cambio di guida tecnica è stato solo il primo passo ma adesso bisogna continuare ad alimentare l’energia positiva con qualche operazione. La rosa necessità di rinforzi per risolvere gli errori commessi in estate e le lacune rimaste irrisolte.

La notizia di oggi è la possibile cessione di Noah Okafor, finito nel mirino del Lipsia: per lui sarebbe un ritorno in un club della RedBull dopo aver vestito la maglia del Salisburgo. C’è una trattativa in corso ed è anche molto ben avviata: vedremo se andrà a buon fine, ma non è di certo l’unico che può lasciare la squadra milanista in questo gennaio. Si parla anche di una possibile uscita di Tomori, anche se Sergio Conceicao lo ha schierato da titolare sia contro la Juve che contro l’Inter, e di Samuel Chukwueze. In caso di uscita del nigeriano, il Milan dovrà comprare almeno un altro attaccante esterno e l’ultima ipotesi è davvero clamorosa.

Idea dalla Serie A, costa solo 5 milioni

In questo inizio di stagione è stato sorprendente il cammino dell’Udinese, nono in classifica e trascinato da un grande giocatore: si tratta di Florian Thauvin, arrivato in Italia da un po’ e sempre più decisivo per la squadra friulana. Diversi anni fa, Paolo Maldini e Frederic Massara provarono con grande forza a portarlo al Milan prima del suo trasferimento al Tigres, in Messico (la sua squadra prima dell’Udinese).

In caso di cessione di Chukwueze, il Milan potrebbe pensare proprio a Thauvin per rinforzare l’attacco. Una bella opportunità di mercato e, soprattutto, low-cost: potrebbero bastare 5 milioni per acquistarlo. Siamo di fronte ad uno scenario che difficilmente si verificherà davvero: RedBird difficilmente darà il via libera ad un’operazione del genere considerando che Thauvin ha un’età molto avanzata. La proprietà non spenderà una cifra come quella: molto più probabile, invece, una spesa più alta ma per un giocatore futuribile, che può accrescere il suo valore sia dal punto di vista tecnico che, ovviamente, economico. E poi tutto dipende da Chukwueze, al momento infortunato: richieste ufficiali non ce ne sono e senza offerte congrue non partirà.