@ML – La Supercoppa a Milano, Leao e Calabria: “Conceicao un grande! Ha portato energia nuova”

In mattinata il Milan e la Supercoppa Italiana sono sbarcati in Italia. Hanno parlato Davide Calabria e Rafa Leao

Il Milan è arrivato in Italia. La squadra rossonera è sbarcata a Malpensa Prime con la Supercoppa Italiana, dopo il trionfo di ieri.

Protagonista assoluto del derby, vinto in rimonta, è stato ovviamente Rafa Leao. Il portoghese, non in perfette condizioni, ha giocato meno di un tempo, ma è bastato per ribaltare l’Inter, con le sue giocate. E’ stato prezioso fin da subito, procurandosi la punizione che ha poi trasformato Theo Hernandez. Il gol della vittoria, del 3 a 2, di fatto, poi è tutto suo. L’assist per la rete di Tammy Abraham è d’alta scuola. Il nuovo Leao, capace di giocare anche più al centro, taglia dalla destra e mette in mezzo un pallone per l’inglese che chiede solamente di essere spinto in porta. Il Milan può così gioire, può festeggiare il primo trofeo della stagione, il primo trofeo dell’era RedBird, ma soprattutto il primo trofeo di Sergio Conceicao sulla panchina del Diavolo.

🏆🇮🇹🔴⚫️ Il #Milan di #Conceicao è sbarcato a Malpensa con la Supercoppa Italiana! Trofeo nelle mani di Calabria @calciomercatoit pic.twitter.com/ZamVJ2iOQn — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 7, 2025

Conceicao ha cambiato il Milan: Leao e Calabria non hanno dubbi

Il tecnico portoghese ha cambiato il Milan. Lo ha rivitalizzato e ha compiuto una vera e propria impresa. L’ex Porto in meno di una settimana ha conquistato tutti, toccando le corde giuste.

Non a caso sono arrivate le prime parole al miele sia di Davide Calabria che di Rafa Leao, appena sbarcati a Milano: “Portare a casa la coppa ti dà questa spinta in più per poter fare bene. Conceicao è un grande allenatore, ha fatto subito capire la sua voglia di fare, la volontà, la grinta, cose fondamentali per poter vincere queste coppe”, ha detto il Capitano. Prima aveva parlato il numero dieci, autentico protagonista di ieri: “Abbiamo fatto una partita di squadra, abbiamo fatto tutti un grande lavoro, siamo contentissimi. Quando è arrivato il mister ci ha portato un’altra energia. Abbiamo sentito assolutamente un cambiamento”.

Il Milan, dunque, riparte da qui, con la convinzione che il vento è finalmente cambiato. La stagione è ancora lunga e il trofeo conquistato servirà per avere le giuste energie per conquistare un piazzamento in Champions League e andare il più avanti possibile in Europa. Con Conceicao al comando tutto è possibile.