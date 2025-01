Scambio Saelemaekers-Abraham: la scelta del Milan è presa

Le ultime sul possibile scambio tra il Milan e la Roma: sia Saelemaekers che Abraham continuano a far bene, ecco la situazione

Il protagonista del weekend è stato certamente Alexis Saelemaekers, decisivo nel derby di Roma, con un gol e un assist.

Nel lunedì di Supercoppa Italiana, invece, è salito in cattedra Tammy Abraham. L’inglese non è stato chiaramente il migliore in campo, nonostante il premio della Lega di Serie A, ma è stato sicuramente decisivo, con il gol della vittoria. E’ vero, la rete è forse più merito di Rafa Leao, autore di un assist fantastico. Il portoghese ha servito un pallone che chiunque sarebbe stato capace di spingere in porta, ma l’ex Roma era lì e nella storia del trofeo ci sarà scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Tammy Abraham così sale a quota sei gol e quattro assist, con poco meno di mille minuti giocati. Un bottino più che accettabile per un calciatore, che di fatto è stato acquistato per fare la riserva. Il suo apporto può essere visto come positivo se non si tenesse conto del suo stipendio, superiore ai quattro milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio da top, non in linea con il suo status.

Così Abraham può restare al Milan: il punto della situazione

La domanda, in questo momento, dunque, sorge spontanea: cosa farà il Milan con Tammy Abraham al termine della stagione?

Il Diavolo, innanzitutto, sa benissimo che ha bisogno di un centravanti titolare con numeri diversi. Numeri che né l’inglese né Alvaro Morata hanno. Ed è facile pensare che solo uno tra lo spagnolo e l’ex Roma potrà rimanere al Milan. La logica, visti i contratti stipulati, spingerebbe a pensare che sarà proprio il più anziano dei due a rimanere in rosa con il nuovo attaccante. Ma si sa, le vie del mercato sono infinite e nulla si può dare per scontato.

E’ chiaro poi, che se il Milan decidesse di tenersi Abraham dovrà prima trovare un accordo con il suo entourage, a cifre più basse (magari attorno ai tre milioni di euro) e poi con la Roma, che vuole continuare a puntare su Alexis Saelemaekers. Ma come questa estate, c’è il rischio che ci sia un problema di vedute sul prezzo, con il Diavolo che stavolta è pronto a chiedere molto di più per un giocatore come il belga, che farebbe comodo a qualsiasi squadra di Serie A, Milan compreso.