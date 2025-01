Conceicao-Milan è già amore, il retroscena prima della firma: è stato vicino ad una Nazionale

Sergio Conceicao è stato cercato da diverse squadre, ma anche da una nazionale, la firma era davvero ad un passo

Sergio Conceicao è solamente da nove giorni l’allenatore del Milan. Il tecnico portoghese sbarcato a Linate, all’ora di pranzo del 31 dicembre scorso, si è legato al Diavolo fino al 30 giugno 2026.

Come ampiamente raccontato, il mister ha la certezza di guidare la squadra rossonera almeno fino al termine della stagiona, visto che la società si è garantita, attraverso una clausola, la possibilità di interrompere anzitempo l’accordo con l’ex Porto.

Sergio Conceicao, un po’ come è successo con Paulo Fonseca in estate, ci ha messo davvero pochissimo ad accettare il Milan. Ha così detto sì ad un milione di euro fino al 30 giugno. Poi per la nuova stagione è pronto uno stipendio da 3,5 milioni di euro netti. Per il portoghese, le opportunità, dopo l’addio al Porto non sono certo mancate: c’è chi ha scritto della Nazionale brasiliana e di offerte provenienti dall’Inghilterra, con i Wolves in testa, ma è notizia di oggi del forte interesse da parte del Belgio. I Diavoli giallorossoneri avrebbero voluto affidare la loro panchina a Conceicao. A scriverlo è SudInfo.be: avrebbe guadagnato il doppio. La firma sarebbe stata ad un passo, proprio nel corso del mese di dicembre. Poi è arrivato il Milan e non ci sono stati più dubbi.

Conceicao-Milan, sboccia subito l’amore

Oggi immaginare una separazione al termine della stagione tra il Milan e Sergio Conceicao è davvero complicato. Il tecnico portoghese ha subito conquistato proprio tutti: dalla dirigenza ai calciatori.

Gli abbracci a Theo Hernandez sono emblematici, di una voglia di cambiare pagina. La svolta c’è stata così subito, con due vittorie in rimonta, contro Juve e Inter e un trofeo alzato al cielo, tra lacrime, sorrisi, abbracci e balletti. Prima però c’erano stati urla, grida e tv spaccate. Conceicao si è preso il Milan, facendo sorridere anche le casse del Diavolo, con undici milioni in più. Di fatto il mister si è già ampiamente pagato lo stipendio. Ora servirà conquistare un piazzamento in Champions e provare ad andare più avanti possibile in Europa, senza dimenticare la Coppa Italia, un trofeo decisamente alla portata di questo Milan.