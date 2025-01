Conceicao prepara la sorpresa: cambia il Milan e fa felice i tifosi

Sergio Conceicao potrebbe apportare un cambio per il match contro il Cagliari, che tanto piace ai tifosi

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello dopo aver usufruito di un meritato giorno di riposo. Le fatiche in Arabia Saudita e la vittoria della Supercoppa Italiana hanno chiaramente portato Sergio Conceicao a concedere una giornata libera, con gli allenamenti che sono ripresi mercoledì.

Si è così iniziato a fare sul serio in vista della partita di sabato sera. A San Siro arriva quel Cagliari, che ha tappato le ali al Milan di Paulo Fonseca dopo la prestigiosa vittoria contro il Real Madrid al Bernabeu. Per molti, dunque, la sfida contro i sardi è quella giusta per capire se la squadra di Sergio Conceicao è davvero diversa rispetto al passato. Il match contro gli uomini di Nicola dunque è davvero un importante esame da superare per Rafa Leao e compagni.

Milan, le scelte di formazione di Conceicao: novità a destra

Da domani inizieremo a capirne di più sulle possibili scelte di formazione. Capiremo se dopo le fatiche di Supercoppa Italiana tutti stanno bene. Se così fosse non si può non ripartire da alcune certezze come Mike Maignan tra i pali e come Theo Hernandez sulla sinistra.

Il terzino francese dovrà dimostrare di essersi davvero gettato alle spalle il momento negativo e che contro l’Inter è rinato definitivamente. In difesa difficilmente si rinuncerà a Malick Thiaw, che potrebbe essere affiancato da Matteo Gabbia, ma Fikayo Tomori è in corsa.

La grande novità , però, può essere legata al terzino destro, dopo la squalifica di Emerson Royal per via dell’ammonizione rimediata in Arabia Saudita. La scelta più logica sarebbe quella di affidarsi al capitano Davide Calabria, ma dalle parti di Carnago c’è la convinzione che il portoghese possa decidere di puntare su Alex Jimenez. D’altronde il giocatore è un destro ed è lì che si esprime al meglio. Una difesa a quattro con Jimenez e Theo Hernandez come esterni è anche la speranza dei tifosi.

Per quanto riguarda il resto della formazione, se dovessero dare garanzie fisiche, rivedremo in avanti sia Rafa Leao che Christian Pulisic, così come a centrocampo non possono esserci dubbi per Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. Per le altre due maglie potrebbe toccare a Yunus Musah, l’equilibratore anche di Conceicao, e Alvaro Morata. Lo spagnolo fatica a segnare, ma il lavoro svolto per la squadra è davvero tanto.