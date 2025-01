Da partente a (di nuovo) titolare: perché Sergio Conceicao punta su Tomori

Con Sergio Conceicao cambia anche il futuro di Fikayo Tomori: perché l’allenatore lo ha preferito a Gabbia in Supercoppa? Il motivo è, anche, tattico

Un po’ a sorpresa, Sergio Conceicao ha schierato Fikayo Tomori dal primo minuto contro Juventus e Inter in Supercoppa Italiana. Non bene contro i bianconeri, leggermente meglio nel derby ma il gol di Mehdi Taremi è un errore di valutazione della profondità che né lui e né Malick Thiaw possono permettersi a questi livelli. L’inglese è però giustificato: non giocava da tempo e con Paulo Fonseca aveva perso motivazioni.

La scelta di Conceicao potrebbe cambiare le strategie del mercato: il Milan, infatti, stava valutando la cessione dell’ex Chelsea, con la Juventus in prima fila pronta per l’assalto. Prestito con diritto di riscatto a 20-25 milioni: era questa l’idea dei bianconeri, adesso però è congelata perché con il nuovo allenatore è tutto in gioco. A breve ci sarà un confronto fra il tecnico e la dirigenza per fare il punto della situazione sul mercato: a differenza di quanto accaduto con Fonseca, stavolta Ibrahimovic, Furlani e Moncada collaboreranno con l’allenatore (come succede in ogni normale club). Ma perché Conceicao ha deciso di puntare su Tomori e non su Gabbia? C’è ovviamente una spiegazione (anche) tattica.

Perché Conceicao ha scelto Tomori in Supercoppa

Fra le tante cose che non funzionavano nel Milan di Fonseca, c’era sicuramente la prima pressione, quasi sempre scoordinata, e questo portava la squadra a sfilacciarsi e a creare enormi buchi fra i reparti. Abbiamo visto spessissimo in questi mesi i rossoneri subire attacchi frontali da parte di centrocampisti e attaccanti avversari, troppo liberi di attaccare la porta di Mike Maignan. Questo per Conceicao non è ammissibile.

Uno dei punti di forza del suo Porto è sempre stata la solidità e la compattezza: squadra sempre corta, con ogni reparto pronto ad intervenire in caso di superamento di linee di pressione avversaria. Ed è quello che vuole portare anche al Milan e questo spiega la scelta di Tomori (e, di conseguenza, anche la possibile valorizzazione di Pavlovic più avanti): se la linea difensiva deve accorciare in fase di pressing, è inevitabile che si crei tanto spazio alle spalle. Spazio che l’inglese, dotato di grande velocità e abile nel duello uno contro uno – cosa che lo ha letteralmente esaltato nel sistema a uomo di Pioli -, può recuperare in caso di necessità. Ecco, nel caso di Taremi non è riuscito a farlo, ma quello è un disastro che nasce ancora prima. Questo spiega quindi l’utilizzo di Tomori e il possibile cambio di strategia sul mercato, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili da 30 milioni in su; in quel caso, però, il Milan dovrebbe comunque comprare un sostituto con caratteristiche simili. Ne vale la pena?