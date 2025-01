Milan, Chukwueze e Okafor ai saluti: via libera per il doppio addio

Porte girevoli in Casa Milan. Il club rossonero è pronto a cedere per accogliere nuovi rinforzi in avanti: il punto della situazione

Conclusa la Supercoppa Italiana, la dirigenza del Milan si è messa in azione. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono così a lavora per rafforzare la squadra.

E’ notizia di queste ore dell’arrivo a Milano del fratello di Marcus Rashford, per capire i margini di una trattativa che è solo alle battute iniziali. Gli ostacoli, d’altronde, non sono pochi: dallo stipendio troppo alto, alla valutazione fatta dal Manchester United, senza tener conto della concorrenza. L’inglese vorrebbe giocare in Italia, tanto da essersi proposto anche a Juventus e Napoli, ma i problemi per i due club di Serie A sono gli stessi. Così attenzione a chi è abituato a questo tipo di affare come il Borussia Dortmund, ma Rashford piace anche al Newcastle.

Le attenzione del Milan, per quanto riguarda il mercato in entrata, dunque, si sono spostate in attacco. Questo perché il Diavolo si appresta a cedere due giocatori. Il più vicino ad un addio è sicuramente Noah Okafor, per il quale c’è un dialogo in corso con il Lipsia. L’affare può andare in porto in prestito con diritto di riscatto. Si stanno cercando gli incastri giusti per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Milan, Chukwueze in Premier League: il punto della situazione

Ma lo svizzero, che prima di infortunarsi aveva dato segnali negativi, con prestazioni davvero da rivedere, non è l’unico con le valigie in mano.

Il Milan, infatti, è pronto ad ascoltare offerte che arriveranno per Samu Chukwueze. Il nigeriano ha totalmente deluso le aspettative e dopo un anno e mezzo la sua avventura al Diavolo potrebbe davvero chiudere. C’è la Premier League sulle sue tracce, c’è soprattutto l’Aston Villa, con Unai Emery pronto a scommetterci. La valutazione del nigeriano si aggira sui 20 milioni di euro. Una cifra non certo altissima per le squadre inglesi. Il club di Birmingham, inoltre, sta ultimando la cessione di Jaden Philogene all’Everton. L’approdo a Liverpool del giovane esterno d’attacco favorirebbe, chiaramente, il possibile affondo per Samu Chukwueze da parte dell’Aston Villa. Per il nigeriano, che non appare molto propenso a lasciare Milano, il club di Premier rappresenta comunque un’opportunità importante, anche per via della Champions League che giocherebbe da protagonista