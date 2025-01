Nome nuovo dal Torino, il Milan tenta l’affondo

Non solo Ricci, c’è un altro calciatore della squadra di Vanoli che potrebbe tornare utile a Conceicao se dovessero sfumare delle prime scelte.

Zlatan Ibrahimovic ha confermato che il Milan in questo calciomercato invernale non rimarrà immobile. Una notizia che fa piacere ai tifosi, che si aspettano almeno un paio di colpi della dirigenza in questo mese di gennaio 2025.

In questi giorni si parla soprattutto di centrocampo e fasce offensive come zone nelle quali potremmo vedere delle novità. Ad esempio, il Lipsia ha avviato contatti per portare Noah Okafor in Germania e sembra che i rossoneri stiano pensando a Marcus Rashford per rimpiazzarlo. Il Manchester United è disponibile a intavolare una trattativa sulla base di un prestito e a pagare parte dello stipendio del giocatore inglese, molto duttile tatticamente: può giocare esterno sinistro, prima e seconda punta. Operazione difficile, ci sono altre società importanti in corsa, però la triade Ibrahimovic-Moncada-Furlani sta valutando.

Calciomercato Milan, arriverà un centrocampista a gennaio?

Per quanto concerne il centrocampo, un nome ricorrente di queste settimane è stato quello di Samuele Ricci. Ma il calciatore ha appena rinnovato il contratto con il Torino fino a giugno 2028 e lascerà i granata solo in estate. Prima di firmare ha ottenuto la garanzia che verrà lasciato libero di trasferirsi in una big se arriverà un’offerta congrua. Il Milan è comunque interessato anche in ottica estiva. Per 25-30 milioni di euro l’ex Empoli può dire addio al suo attuale club.

Se Ricci potrebbe essere un colpo per la prossima stagione, la dirigenza sta anche considerando altri nomi per l’immediato. Anche in questo caso un’entrata potrebbe dipendere da un’uscita. A meno di prendere un under 22 o un vivaio Italia, sarà necessario vendere qualcuno per poter comprare. Ruben Loftus-Cheek è un indiziato, ma anche Luka Jovic potrebbe sfoltire un attacco in cui è ultima scelta.

Secondo alcuni rumors, uno dei centrocampisti proposti al Milan è Ivan Ilic, anche lui del Torino come Ricci. Il serbo classe 2001 ha totalizzato 13 presenze (9 da titolare), un gol e un assist in questa stagione, condizionata anche da alcuni infortuni. Non sta impressionando e non è certamente un nome che sognano i tifosi, al massimo può essere una “occasione” da ultimi giorni di mercato se dovessero sfumare le prime scelte. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti nelle prossime settimane.