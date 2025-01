Pronto all’ultima a San Siro col Milan, l’addio è ad un passo

Il calciatore potrebbe giocare la sua ultima partita sabato sera a San Siro in Milan-Cagliari: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan prende forma. Dopo la Supercoppa Italiana, il club rossonero è pronto ad attivarsi per mettere le mani sui giocatori che servono, ma allo stesso tempo a far partire gli esuberi.

Non è un segreto che il Milan proverà a prendere un centrocampista, che possa rafforzare il reparto mediano, ma anche un vice Theo Hernandez. Negli ultimi giorni, inoltre, sta prendendo sempre più piede l’idea di acquistare anche un attaccante. Un’idea che diventerà sempre più concreata una volta ceduti gli esuberi, che non sono certo pochi.

La priorità di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sarà chiaramente quella di vendere quei giocatori ai margini del progetto come Fode Ballo-Toure e Divock Origi, ma sono con la valigia in mano anche Luka Jovic, che però ha mostrato di essere poco propenso a dire addio a Milano. Sulla lista dei possibili addi c’è chiaramente anche Samu Chukwueze, che potrebbe volare in Inghilterra, e Noah Okafor. Lo svizzero è quello più vicino a salutare, con l’accordo con il Lipsia non così lontano. Proprio la partenza dell’ex Salisburgo aprirebbe le porte ad un nuovo arrivo in avanti.

Calciomercato Milan, Davide Calabria a rischio: il punto della situazione

Il futuro di Davide Calabria appare segnato. Il terzino, che ha alzato la Supercoppa Italiana al cielo, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato.

Non è così da escludere un addio già durante il calciomercato di gennaio, se qualcuno dovesse presentarsi con un’offerta da 3-4 milioni di euro. Sabato sera, però, il capitano giocherà titolare vista la squalifica di Emerson Royal. E’ complicato pensare che Sergio Conceicao possa fare altre scelte. D’altronde, contro l’Inter, è stato proprio Calabria a prendere il posto del brasiliano, che ha lasciato il campo con qualche problema fisico, che verrà valutato nei prossimi giorni. L’ammonizione rimediata contro la Juventus, però, lo ha portato ad essere squalificato. Squalifica, che da regolamento verrà scontata in Serie A, alla prima partita dopo la Supercoppa Italiana. L’alternativa a Calabria potrebbe essere l’impiego di Alex Jimenez come terzino destro, senza dimenticare la possibilità di schierare Filippo Terracciano. La palla passa dunque a Sergio Conceicao