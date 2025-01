Tutto confermato, se ne vuole andare: colpo di scena Milan

Svolta sul mercato del Milan con un calciatore che ha preso la decisione di cambiare maglia durante il mercato di gennaio.

Grande euforia in casa Milan per la vittoria in Supercoppa italiana con i rossoneri che ora si concentreranno sul campionato e sul mercato con l’intenzione di andare a migliorare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao.

Il successo arrivato in Supercoppa italiana ha dato il via alla grande festa del Milan che, con l’arrivo di Conceicao in panchina, è riuscito a battere prima la Juventus e poi l’Inter tornando ad alzare un trofeo dopo lo scudetto del 2022. Il club sa però di dover andare a ritoccare la rosa per permettere alla squadra di tentare la rimonta in campionato e provare ad acciuffare un posto tra le prime quattro ottenendo la qualificazione in Champions League. Nel frattempo giungono notizie confortanti riguardo il destino di uno degli obiettivi del club.

Calciomercato, un obiettivo del Milan ha deciso di cambiare squadra

Stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, Kolo Muani avrebbe deciso di cambiare squadra durante il mese di gennaio. Il centravanti, stanco di restare fuori dalla formazione schierata da Luis Enrique, è alla ricerca di maggiore continuità ed avrebbe comunicato al PSG di voler cambiare aria.

Non manca però la concorrenza per arrivare al cartellino della punta, finita nel mirino di Tottenham, Monaco e Juventus. Tutte le squadre hanno preso informazioni sia con il PSG che con l’entourage del calciatore. Il vice campione del mondo con la nazionale francese è pronto quindi a cambiare maglia nei prossimi giorni e sarà decisiva la volontà del PSG per decidere la formula dell’affare.

I campioni di Francia potrebbero aprire alla cessione in prestito della punta per cercare di rivalutare il cartellino di un giocatore che sta pian piano finendo fuori dai piani tattici di Luis Enrique. La Juventus, complice il nuovo infortunio di Milik, al momento appare la concorrente più agguerrita per il Milan con i bianconeri che vorrebbero provare a chiudere positivamente l’affare già all’interno di questa settimana.

Il Milan non si muoverà in entrata se non ci sarà prima qualche cessione. In attacco potrebbe arrivare un colpo solamente nel caso in cui Luka Jovic dovesse salutare i rossoneri ma le condizioni fisiche del serbo rendono difficile un suo trasferimento nei prossimi giorni considerato il fatto che è rimasto fuori dal campo di gioco per quasi tutta la prima parte di stagione.