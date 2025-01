11 milioni: il prezzo è fissato, colpo di scena Milan

Il club rossonero è pronto a vendere uno dei suoi giocatori, contatti in corso per chiudere l’affare: ecco i dettagli.

I tifosi del Milan si aspettano un paio di acquisti in questa sessione invernale del calciomercato e probabilmente arriveranno, però serve anche vendere. La società si sta muovendo per cedere chi non è fondamentale per il progetto e poi reinvestire in giocatori funzionali.

Scontato fare i nomi di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, totalmente fuori dai piani del club da tempo, e che libererebbero spazio solo a bilancio (non sono in lista Serie A e UEFA). Ma ci sono altri giocatori che potrebbero lasciare Milano nei prossimi giorni. Uno di questi è Noah Okafor, autore di un gol e 2 assist in questa stagione, e attualmente alle prese con il recupero da una lesione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio destro. Dovrebbe tornare a disposizione per metà gennaio.

Calciomercato Milan, cessione Okafor: il punto della situazione

Negli ultimi giorni è trapelata la notizia dell’interesse del Lipsia, che ha già avviato contatti per sondare la possibilità di portare Okafor in Bundesliga. Lo svizzero ha già giocato in un club di proprietà della Red Bull, il Salisburgo, dal quale il Milan lo ha comprato per 15,5 milioni di euro nel calciomercato estivo 2023.

Il Lipsia vorrebbe intavolare la trattativa sulla base di un prestito con diritto oppure obbligo condizionato di riscatto. Il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo, però è aperto a valutare anche altre opzioni vantaggiose. Al 31 dicembre 2024 il valore residuo a bilancio di Okafor era di quasi 11 milioni (10,85 per l’esattezza), vendendo sopra questa cifra il Diavolo farà plusvalenza in questo mese di gennaio. Al 30 giugno 2025 il residuo passerebbe a circa 9,3 milioni, quindi la plusvalenza può essere maggiore rinviando il trasferimento definitivo all’estate.

Non dovrebbe essere un problema per il Milan vendere Okafor ad almeno 11 milioni. Anzi, verosimilmente verrà fissato un prezzo di circa 15 milioni. I rossoneri avevano approfittato della scadenza contrattuale ravvicinata dello svizzero per strappare un prezzo un po’ più basso di quello che avrebbe preteso il Salisburgo in una situazione diversa. Il Lipsia è una destinazione gradita al giocatore, che comunque si vorrà confrontare con Sergio Conceicao prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.