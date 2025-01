Il Milan guarda in Serie B, colpo a sorpresa dei rossoneri

Il Milan può mettere a segno un colpo importante, andando a pescare in Serie B: affare possibile con una cessione

E’ vivo il calciomercato del Milan. Il club rossonero, dopo la conquista della Supercoppa Italiana, è pronto a regalarsi almeno un colpo in avanti.

Giorgio Furliani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic hanno capito che serve qualcuno che possa garantire nuovi gol alla squadra di Sergio Conceicao. Non è un caso che in queste ore il focus del Diavolo sia su Marcus Rashford. L’inglese è un’opportunità di calciomercato, con il Manchester United, pronto a liberarsene in prestito. L’attaccante è stato offerto a diverse squadre, in giro per l’Europa, ma preferirebbe sbarcare in Serie A. Napoli, Juventus e ovviamente il Milan sono delle possibilità. C’è però da fare i conti con l’altissimo ingaggio, oltre che con la concorrenza. Attenzione così al Borussia Dortmund, all’Arsenal e al Newcastle.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’italiano: Berardi torna di moda

Il Milan, però, sta pensando anche ad altri profili per l’attacco. Non possono essere ignorati i nomi di Trincao e Pepe, così come quello di Dani Olmo, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito se non potesse utilizzarlo fino al termine della stagione.

Non può, inoltre, essere scartata la pista italiana, con Federico Chiesa (in caso di cessione in prestito da parte del Liverpool), ma soprattutto con Domenico Berardi. L’italiano del Sassuolo dopo il grave infortunio, che di fatto ha portato alla retrocessione dei neroverdi in Serie B, è tornato in grande spolvero. Sono più gli assist, che i gol, ma sta dimostrando di essere di un’altra categoria. Gennaio potrebbe così essere il mese del trasferimento in una big per l’esterno azzurro. La valutazione è sui 15 milioni di euro, soldi che il Milan si augura di incassare dalla cessione di Samu Chukwueze. Il nigeriano è con le valigie in mano e può volare in Inghilterra, dove piace all’Aston Villa. La sua valutazione è sui 20 milioni di euro. Cifra non certo proibitiva per gli inglesi. L’ex Villarreal può così dire addio al Milan così come Noah Okafor, in trattativa con il Lipsia, e Luka Jovic, che piace a diverse squadre in Serie A, oltre che in Turchia e in Arabia Saudita.