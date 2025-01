Incontro a Casa Milan, arriva un nuovo centrocampista: colpo da 12 milioni

Il club rossonero potrebbe mettere a segno due colpi in questo calciomercato invernale: oltre al sogno Rashford, c’è un altro giocatore nel mirino.

La vittoria della Supercoppa Italiana ha ridato entusiasmo all’ambiente, ma in casa Milan c’è la consapevolezza di avere ancora tanto lavoro da fare. Sia in campo che fuori. La dirigenza è attiva per migliorare la squadra affidata a Sergio Conceicao.

Non è un segreto che siano in corso valutazioni sulla possibilità di prendere Marcus Rashford dal Manchester United con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se i Red Devils parteciperanno al pagamento di una buona parte dello stipendio, allora l’affare potrebbe andare in porto. Intanto l’entourage del giocatore è stato a Milano e ha parlato con la società rossonera, un colloquio interlocutorio: il dialogo tra le parti è stato positivo, però la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Non sembra esserci ancora l’offerta da parte del Diavolo, che ovviamente non è l’unico club interessato: in Italia si parla anche di Juventus e… Como.

Calciomercato Milan, summit per un talento della Serie A: le ultime news

Con Noah Okafor che potrebbe partire (Lipsia interessato), il Milan sogna un grande colpo per il reparto offensivo. Rashford è il nome forte, ma la dirigenza ha anche altri profili nella propria lista. Magari nomi meno altisonanti di quello dell’inglese, però l’obiettivo è prendere qualcuno che possa avere un buon impatto in breve tempo. A Sergio Conceicao farebbe comodo un calciatore già abbastanza pronto per alternarsi con quelli che oggi sono i titolari davanti.

A centrocampo i rossoneri hanno giocatori più pronti e potrebbe esserci l’arrivo di un calciatore un po’ meno esperto. Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Reda Belahyane, franco-marocchino classe 2004 in forza all’Hellas Verona che la dirigenza sta monitorando con attenzione in questi mesi. La Gazzetta dello Sport rivela che il direttore tecnico Geoffrey Moncada mercoledì pomeriggio ha avuto un incontro con un intermediario molto vicino al Verona per parlare proprio del centrocampista ex Nizza, valutato circa 12 milioni di euro.

Da sottolineare che Belahyane è un calciatore che può essere iscritto alla lista B per la Serie A, quindi il Milan non dovrebbe cedere qualcuno per fargli spazio. Anche il Marsiglia e altre società hanno messo gli occhi sul nazionale marocchino, vedremo se l’Hellas sarà disposto a cederlo già in questa finestra invernale del calciomercato.