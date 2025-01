Milan destinazione ideale: colpo in arrivo dal Real Madrid

Occhi in casa Real Madrid per il Milan che cerca rinforzi per la rosa a disposizione di Conceicao con un nuovo nome che giunge dal Real Madrid.

Sono ore calde per quello che riguarda il mercato con le squadre che stanno cercando di rinforzare i propri organici per competere al meglio in vista della seconda parte di campionato.

Tempo di calciomercato per le squadre che sono alla ricerca di colpi per mettere a posto le proprie rose. Il Milan sa quali sono i reparti da andare a ritoccare in vista della seconda parte di campionato con i rossoneri che vorrebbero mettere a disposizione di Sergio Conceicao un nuovo centrocampista centrale. Oltre alla mediana però, si pensa anche all’attacco con un nome nuovo che arriva da Madrid che potrebbe andare a rinforzare la linea dei trequartisti.

Calciomercato, il Milan tenta l’assalto al Real Madrid

Il nome nuovo in casa Milan è quello di Arda Guler. Stando a quanto affermato da Fichajes.net, i rossoneri avrebbero chiesto il prestito del fantasista turco fino alla fine della stagione per andare a rinforzare il proprio reparto avanzato.

Un affare non semplice per il Milan considerato il fatto che il giovane talento del Real Madrid sta iniziando a trovare spazio agli ordini di Carlo Ancelotti. Arda Guler in passato fu nel mirino del Milan che provò a prenderlo quando Brahim Diaz, ormai un anno e mezzo fa, lasciò i rossoneri per fare ritorno al Real Madrid. Proprio le merengues però riuscirono a battere la concorrenza del Milan portando anche il gioiello turco a Madrid.

Carlo Ancelotti ha spesso lasciato fuori dal campo il fantasista classe 2005 che, quando è stato chiamato in causa, ha comunque fatto bene. La speranza del talento è quella di andare ad aumentare il minutaggio a sua disposizione in vista della seconda parte di campionato con il Real Madrid che, per il momento, non appare intenzionato a dare l’ok al prestito del giocatore.

Il Milan, prima di acquistare, dovrà cedere con Arda Guler che, nello scacchiere di Sergio Conceicao andrebbe a prendere il posto di Samuel Chukwueze. Il nigeriano al momento è fuori per infortunio ma ci sono dei club interessati al suo cartellino in vista della seconda parte di campionato. Se l’ex Villarreal dovesse salutare il Milan durante le prossime settimane il club rossonero potrebbe dare l’assalto ad Arda Guler per cercare di assicurarsi il prestito fino alla fine della stagione.