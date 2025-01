Reijnders choc, mazzata terribile: ha detto no

Tijjani Reijnders e la notizia che i tifosi proprio non si aspettavano di leggere: è un errore clamoroso e nessuno riesce a crederci

La vittoria in Supercoppa italiana ha lasciato sensazioni positive in casa rossonera. Il nuovo Milan di Sergio Conceicao sembra essere nato sotto una stella promettente e – in tal senso – il calciomercato potrebbe dare una grossa mano al neo allenatore del ‘Diavolo’

Venti giorni o poco più per fare spazio alle idee giuste e provare a portare a Milanello profili congeniali all’idea di calcio dell’allenatore lusitano. Al di là di ciò che accadrà in ottica mercato entro fine mese – in tal senso il nome di Marcus Rashford per l’attacco rimane vivissimo – in casa rossonera c’è un’altra questione da affrontare e riguarda uno dei pilastri inamovibili di Fonseca prima e Conceicao poi.

Si parla di Tijjani Reijnders, centrocampista fondamentale nello scacchiere rossonero che negli ultimi mesi ha vissuto una crescita esponenziale. Qualità e quantità in mezzo al campo ma anche gol e assist per i compagni: ora come ora è certamente tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Una rivelazione di mercato davvero scioccante ha lasciato tutti a bocca aperta: dalla Spagna è arrivata una vera bomba.

Reijnders, no secco: errore madornale

A tal punto che diverse grandi squadre starebbero pensando a lui in vista della sessione estiva di calciomercato. Il Milan, però, sembra voler fare muro e tenersi stretto il nazionale olandese che resta sotto contratto con il ‘Diavolo’ fino al 30 giugno 2028.

Il portale ‘Fichajes.net’ svela, tuttavia, un retroscena davvero incredibile che riguarda l’approdo di Reijnders a Milanello. Arrivato dall’AZ Alkmaar per 20 milioni di euro nel luglio 2023, il cartellino del centrocampista è stato offerto prima ad un’altra grande società: l’Atletico Madrid. Diego Simeone ha però detto subito no, non ritenendo evidentemente adatto al gioco dei ‘Colchoneros’ quello che adesso è senza dubbio tra i centrocampisti più forti al mondo. Un errore di valutazione madornale, visto che da Madrid sono alla ricerca di profili di alto livello in mezzo al campo.

Un treno passato via velocemente e che, evidentemente, non ritornerà. Il Milan non può fare altro che dire grazie per il clamoroso rifiuto da parte del ‘Cholo’, trasformatosi in breve tempo in un clamoroso rimpianto. Un’occasione persa che probabilmente lo stesso Simeone starà facendo fatica a perdonarsi. Ed intanto Reijnders, valutato 50-60 milioni di euro dalla dirigenza rossonera, potrebbe presto adeguare il suo stipendio e rinnovare con il club di Via Aldo Rossi.