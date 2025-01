Colpo Chiesa in Serie A: sarà l’affare last minute di gennaio

Chiesa può tornare in Serie A già in questa sessione di gennaio: possibile affare last minute, tutti i dettagli

La carriera di Federico Chiesa continua ad essere in un limbo. L’ultima stagione alla Juventus è stata difficile, poi la scelta di Thiago Motta (di comune accordo con la società) di metterlo fuori rosa e il trasferimento solo negli ultimi giorni di mercato al Liverpool. Un passaggio che doveva essere una rinascita e invece, in questa prima parte di stagione, ha giocato pochissimo ed è stato costretto a scendere in campo anche con la squadra riserve.

Arne Slot, allenatore dei Reds, qualche settimana fa aveva parlato della possibilità di cederlo in questo gennaio magari in prestito. L’agente del giocatore, Ramadani, ha però negato: “Resta a Liverpool e cerca un’occasione da cogliere“. Potrebbero però essere solo dichiarazioni di circostanza quelle dell’agente perché Chiesa, giustamente, vuole giocare a oggi in Premier League di possibilità non ce ne sono. Un ritorno in Serie A sarebbe certamente lo scenario migliore per lui, e in passato si è parlato anche di una pista Milan, mai confermata. Adesso è presto, ma a fine gennaio potrebbe esserci una sorpresa.

Chiesa può tornare in Serie A, doppia opzione

Prima di andare al Liverpool, Chiesa era stato accostato con forza alla Roma, con Daniele De Rossi che avrebbe fatto carte false per averlo insieme a Matias Soulé. De Rossi non è più l’allenatore della Roma e al suo posto, dopo una breve parentesi Juric, c’è Claudio Ranieri, che ha la stessa stima dell’ex capitano per l’esterno destro: i giallorossi quindi sono un’opzione per Chiesa, ma si parla di un’operazione solo verso fine gennaio.

La Roma però non è l’unica squadra che potrebbe diventare la nuova destinazione di Chiesa: c’è anche il Bologna che potrebbe farci un pensierino, con Vincenzo Italiano che sarebbe felicissimo di averlo con sé in rossoblu. Anche in questo caso però l’operazione è difficile per lo stipendio, molto alto, dell’ex Juventus, ecco perché l’unica soluzione ad oggi è il prestito secco fino a giugno, che potrebbe essere anche la formula più idonea anche per il Liverpool, che crede ancora nelle qualità del ragazzo. Il Milan resta sullo sfondo, ma è uno scenario possibile solo se dovesse andar via Samuel Chukwueze, finito anche lui nel mirino della Premier League: se esce il nigeriano, l’ex Fiorentina e Juve diventerebbe una grossa opportunità. Al momento però non c’è alcun contatto.