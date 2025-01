Conceicao ha scelto l’undici anti Cagliari, sorpresa a centrocampo

Idee chiare per Conceicao per la formazione da schierare domani contro il Cagliari, possibile sorpresa a centrocampo

Prima vigilia di Serie A da allenatore del Milan per Sergio Conceicao. La sua avventura in rossonero è iniziata come meglio non si poteva: due partite, due vittorie e un trofeo. Ma la Supercoppa Italiana è già alle spalle: è tempo di pensare al campionato e al Cagliari, come lui stesso ha detto in conferenza stampa oggi. I rossoneri devono fare una importante ricorsa per arrivare alla Champions League e partire col piede giusto è una necessità.

Conceicao lavora con questo gruppo da due settimane ma dal punto di vista tattico sembra avere le idee piuttosto chiare. Lo abbiamo visto anche a Riyad, ma è altrettanto palese che c’è molto da migliore sul piano del gioco. L’impatto, fino ad ora, è stato più mentale ed emotivo, adesso ci si attende un step successivo generale. La carica di energia e adrenalina che ha dato la vittoria della Supercoppa è un grande aiuto ed è necessario, adesso, cavalcarlo.

La probabile formazione di Milan-Cagliari, confermato Musah

C’è grande curiosità adesso per la formazione che scenderà in campo per la partita di domani contro il Cagliari. Oggi la squadra, dopo la conferenza stampa, ha svolto una seduta di allenamento a porte chiuse a San Siro e in serata sarà a Milanello per il classico ritiro. Probabilmente in mattinata ci sarà un’altra breve seduta ed è lì che Conceicao scioglierà le riserve definitivamente sull’undici, ma la strada sembra ormai piuttosto chiara.

Il Milan potrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 che diventa anche 4-3-3 in fase di possesso, come accaduto anche in Supercoppa. La novità a centrocampo, quindi, è la panchina di Bennacer, che è appena rientrato da un lungo infortunio; la scelta però è puramente tecnica perché l’algerino sta bene (tanto che era titolare con la Juve in semifinale). Al suo posto Yunus Musah, autore di ottime prestazioni in Arabia Saudita e profilo adatto alle richieste di gioco del tecnico.

Ritrova la titolarità Leao, ormai pienamente recuperato. Così come Pulisic, che aveva chiuso la finale di Supercoppa con qualche acciacco – ma niente di che, per fortuna. In attacco Morata preferito ad Abraham ma occhio alla possibilità di un tandem in caso di bisogno a gara in corso. In difesa non ci sarà Emerson Royal in quanto squalificato: Calabria titolare, poi Tomori e Thiaw confermati, e Theo Hernandez a sinistra davanti a Maignan, confermato capitano.