Conceicao vuole recuperarlo: è pronto a farlo scendere in campo

Una riserva del Milan potrebbe ottenere maggiore minutaggio con l’arrivo del nuovo allenatore: non è escluso che possa avere spazio in una delle prossime partite in calendario.

Sergio Conceicao ha portato una ventata d’aria nuova e fresca nello spogliatoio rossonero, il suo impatto sui giocatori è stato evidente. Avendo poco tempo per lavorare a livello tattico, il portoghese è riuscito a intervenire soprattutto sul piano caratteriale, trasmettendo energia e fame che sono state decisive per vincere la Supercoppa Italiana.

L’ex Porto vuole che tutti i giocatori si sentano coinvolti nel progetto e valuterà come rilanciare qualche calciatore che magari in questi mesi ha perso status. In Arabia Saudita abbiamo già visto che ha rimesso Fikayo Tomori titolare in difesa, lasciando in panchina uno come Matteo Gabbia che prima sembrava intoccabile. Con il passare del tempo conoscerà ancora meglio la sua squadra e avrà così una visione più chiara della situazione, facendo scelte ancora più ponderate. Ovviamente, spera di ricevere anche un aiuto della società in termini di nuovi acquisti: la sessione invernale del calciomercato è aperta e ci si aspettano un paio di colpi.

Milan, Conceicao dà una nuova occasione?

Tra coloro che con Paulo Fonseca erano finiti in secondo piano c’è sicuramente Strahinja Pavlovic, sul quale il Milan ha effettuato un investimento da 18 milioni di euro più 2 di bonus. Dopo delle prime presenze incoraggianti, seppur non perfette, il nazionale serbo è finito in panchina e quando è andato in campo non ha particolarmente convinto. Sicuramente l’ex Salisburgo deve migliorare su alcuni aspetti, come gestire il suo impulso nel cercare sempre l’anticipo e la sua “aggressività”. Anche un po’ più di attenzione in marcatura lo aiuterebbe.

Anche se non ha impressionato in questi primi mesi a Milano, il club rossonero continua a puntare su di lui. Conceicao vuole rilanciarlo e non è escluso che possa dargli un’occasione in una delle prossime partite in calendario. Sabato il Milan affronterà il Cagliari a San Siro e nel martedì successivo ci sarà l’impegno contro il Como. Se si allenerà bene, l’ex Salisburgo potrebbe avere la chance di tornare in campo e provare a dimostrare che l’investimento effettuato non è stato sbagliato.

Essendo abituato alla Bundesliga austriaca, certamente ha dovuto adattarsi a tante novità in Italia. Con l’arrivo di un nuovo allenatore potrebbe avere dei benefici, starà a lui apprendere ciò che è necessario per imporsi a ottimi livelli anche in Serie A.