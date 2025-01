Fanno follie per Pulisic, tifosi in lacrime: ritorna in Premier

Tifosi del Milan preoccupati per il futuro di Christian Pulisic con il centrocampista offensivo statunitense che è finito nel mirino di una big inglese.

Decisivo sia contro la Juventus che contro l’Inter, Christian Pulisic si è confermato punto di riferimento di questo Milan che, sotto la guida di Sergio Conceicao, sembra aver trovato la giusta quadra.

L’ex giocatore del Chelsea sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera ed ha attirato le attenzioni di diverse big in vista della prossima stagione. Classe 1998, lo statunitense ha un contratto con il Milan fino al giugno del 2027. Una scadenza che per il momento lascia tranquillo il Milan che sa però di dover rinnovare l’accordo con il giocatore entro la fine dell’anno per provare ad allontanare le voci riguardanti il suo addio a Milanello.

Calciomercato, preoccupazione per Pulisic: piomba una big inglese

Il Liverpool ha messo nel mirino Christian Pulisic. La colonna del Milan è un obiettivo della squadra di Arne Slot che ha inserito il nome dello statunitense nella lista dei desideri in vista della prossima stagione. Un colpo che potrebbe arrivare come “premio” per la vittoria della Premier League di questa stagione, sempre più vicina dall’essere dei Reds.

La prima annata di Arne Slot sulla panchina del Liverpool potrebbe rivelarsi trionfale con i Reds che a metà campionato si trovano con un ampio vantaggio sulle rivali in classifica e sono già agli ottavi di Champions League. Il tecnico ha saputo sostituire al meglio Jurgen Klopp ed è già al lavoro per cercare di andare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

A tenere banco in casa Liverpool è la questione relativa ai rinnovi di contratto. Sono diversi i giocatori in scadenza, da Salah a Van Dijk passando per Alexander-Arnold. Il futuro dell’egiziano è quello che più preoccupa i Reds con la società che si sta muovendo per trovare delle alternative nel caso in cui l’ex Roma e Fiorentina decidesse di non rinnovare il contratto.

Pulisic è uno dei nomi che piace a Liverpool con l’americano che potrebbe arrivare anche in caso di permanenza di Salah. La conoscenza della Premier League e l’ottimo stato di forma dell’ex Borussia Dortmund potrebbero convincere i Reds a fare uno sforzo economico per cercare di strappare il talento al Milan che valuta il cartellino del classe 1998 circa 60 milioni di euro.