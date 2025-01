Per Rashford aumenta la concorrenza: Milan, ecco il piano B

Il Milan vuole rafforzare l’attacco: Marcus Rashford è il nome in cima alla lista, il piano B porta ad un giocatore che tanto piace alla Juventus

E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao, ma in casa del Diavolo si continua a pensare tanto ancora al calciomercato. Queste d’altronde sono le ore dell’addio di Noah Okafor.

Il via libera stamani non è arrivato, nonostante tutto fosse programmato, ma dei problemi di natura logistica e burocratica hanno rimandato il tutto. La cessione dello svizzero al Lipsia, però, non è in dubbio e nelle prossime ore il calciatore volerà in Germania. Affare in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro.

Il Milan così libererà uno slot della lista stranieri per accogliere un nuovo attaccante. Il nome in cima alla lista, come è ormai noto da qualche giorno, è quello di Marcus Rashford. E’ il sogno del Diavolo, con Zlatan Ibrahimovic che si è mosso in prima persona per provare a chiudere il suo acquisto. Il Manchester United è disposto a concedere il prestito con diritto di riscatto, ma il club rossonero deve trovare l’accordo con il giocatore, che percepisce uno stipendio davvero importante, da circa 20 milioni di euro lordi. Serve un aiuto da parte dell’attaccante o dei Red Devils per chiudere l’affare.

Per Rashford c’è il Barcellona, il Milan torna a pensare a Kolo Muani

Nel frattempo, il fratello e agente di Rashford continua ad avere colloqui con i migliori club d’Europa e alla lunga lista di squadre interessate adesso bisogna aggiungere anche il Barcellona.

Oltre ai blaugrana, ricordiamo, per il calciatore inglese c’è la possibilità Borussia Dortmund. In Inghilterra, poi, si sono fatte avanti sia il Newcastle che l’Arsenal: per i due club di Premier League, però, l’affare potrebbe andare in porto solamente a titolo definitivo. Oltre al Milan, infine, in Italia, Rashford è stato proposto anche alla Juventus.

I bianconeri, come è noto sono alla ricerca di un attaccante, ma il giocatore del Manchester United non è una prima scelta. Thiago Motta e Giuntoli preferirebbero puntare su Kolo Muani. Proprio il francese è l’altro nome sul taccuino del Diavolo, che vede in lui il piano B qualora non si dovesse riuscire a mettere le mani su Rashford. Ovviamente anche per il giocatore del Psg ci sono gli stessi problemi legati allo stipendio, troppo alto.