Separazione per Sinner, la rivelazione lascia a bocca aperta

Una separazione da Sinner davvero complicata: il racconto è da brividi, la rivelazione ha scioccato i tifosi. I dettagli

La nuova stagione di tennis è iniziata e per Jannik Sinner è tempo di nuovi successi. L’altoatesino ha raggiunto Melbourne nei giorni scorsi per partecipare all’Australian Open, e per la prima volta in carriera è chiamato a difendere uno slam: si è preparato al meglio per farlo, con anche un pizzico di scaramanzia visto che, come lui stesso ha rivelato, ha chiesto (e ottenuto) agli organizzatori la stessa camera d’Hotel dello scorso anno.

Sì, anche Sinner è umano, diciamo così. Ha vinto facilmente il primo match di esibizione e fra poco scenderà in campo per il secondo, prima di iniziare a fare sul serio per questo attesissimo torneo. A Melbourne non ha partecipato a partite competitive di allenamento ma ha preferito allenarsi con alcuni giovani colleghi, fra cui anche Cruz Hewitt, figlio del grande Lleyton. Mentre il numero uno al mondo è impegnato in campo, c’è grande attesa per la decisione del TAS di Losanna per la questione Clostebol: stando alle ultime indiscrezioni, Jannik rischia un anno di squalifica. Insomma, saranno mesi intensi per lui, e nel frattempo sono arrivate anche delle interessanti rivelazioni su una sua recente separazione…

L’ex allenatore di Sinner racconta la separazione

Fra le figure più importanti per la carriera di Sinner fino ad oggi c’è Riccardo Piatti, che è stato il suo allenatore da quando aveva 13 anni fino a febbraio 2022. A quel punto, l’altoatesino ha scelto di cambiare per provare cose nuove e si è affidato a Simone Vagnozzi, il quale è stato poi affiancato da Darren Cahill. Piatti ha partecipato al documentario “Forza Jannik: Sinner and the Rise of Italian Tennis” e, in questa occasione, ha spiegato come ha vissuto la separazione dal suo allievo.

Sinner annunciò la separazione da Piatti nel febbraio 2022 e la notizia creò grosso scalpore e sorprese perché l’allenatore aveva avuto fino a quel momento un grande impatto per la sua crescita. L’ex tecnico ha raccontato come ha vissuto quel momento: “La separazione è stata difficile per me ma penso che abbia fatto la scelta giusta“. Insomma, una scelta dura anche per lui stesso anche se l’ha ritenuta corretta per la sua carriera. Piatti ha ricordato poi il primo incontro con lui: “Aveva 13 anni quando è arrivato da me. Lo avevo visto a Milano in un torneo, mi ricordavo dei capelli rossi ma non il nome. Dopo averlo visto in allenamento ho subito pensato di volerlo adottare“.