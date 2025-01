Contatti per l’addio a gennaio: scelta fatta al Milan

Sono giorni molto caldi per il mercato del Milan sia per quello che riguarda il mercato in entrata che per quello in uscita.

La dirigenza del Milan, felice per la vittoria in Supercoppa italiana, è desiderosa di accontentare le richieste di Sergio Conceicao andando a sistemare la rosa a disposizione del tecnico portoghese.

Se da un lato si sta lavorando per cercare di portare a Milanello Marcus Rashford, attaccante in grado di giocare sia in un 4-3-3 che in un 4-4-2, dall’altro si pensa anche a sfoltire la rosa. Ormai fatta per il passaggio di Noah Okafor al Lipsia, il Milan sta valutando altre operazioni da chiudere in uscita per dare maggiore spazio a chi ha trovato meno spazio in questa prima parte di stagione. Nel frattempo stanno arrivando nuove offerte per un giocatore che da tempo sembra essere fuori dai piani del club.

Calciomercato, offerta al Milan: la decisione su un big è presa

Nelle ultime ore, stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il Galatasaray si sarebbe fatto avanti per Davide Calabria, terzino destro che in questa stagione sta trovando poco spazio per via dell’arrivo in rossonero di Emerson Royal.

Il club turco vorrebbe prendere il capitano del Milan immediatamente con il club che non ha chiuso le porte alla sua cessione considerata la possibilità di monetizzare a pochi mesi dalla scadenza del contratto del giocatore. Il Milan darebbe l’ok anche di fronte ad una proposta da circa 3 milioni di euro andando a ricevere denaro per un calciatore che tra poco più di cinque mesi saluterà definitivamente la squadra.

Il terzino destro ha però deciso di restare al Milan fino al termine della stagione per provare a giocarsi le sue carte alla corte di Sergio Conceicao, tecnico giunto negli ultimi giorni di dicembre per sostituire Paulo Fonseca. La squalifica di Emerson Royal in vista della partita odierna contro il Lecce darà la possibilità a Calabria di trovare spazio nell’undici del nuovo tecnico.

La volontà di Calabria è quella di provare a trovare maggiore spazio in rossonero durante i prossimi mesi per poi cercare di conquistare un rinnovo di contratto che al momento appare molto lontano per il giocatore classe 1996. La distanza tra le parti è ampia con il club e l’entourage del giocatore che da tempo hanno abbandonato le trattative per il prolungamento di un accordo che terminerà il prossimo 30 giugno.