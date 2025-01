De Rossi pronto a tornare in Serie A, panchina pronta

Dopo l’esperienza con la Roma, Daniele De Rossi è pronto a tornare ad allenare una squadra del massimo campionato italiano

La Roma ha rialzato la testa, conquistando la partita più importante della stagione, vincendo il derby contro la Lazio, grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers.

E’ servito il terzo allenatore in poche settimane per poter finalmente cambiare passo, ma per la Roma è stata fin qui una stagione davvero tribolata. Claudio Ranieri è subentrato a Juric, che aveva preso il posto di Daniele De Rossi. Proprio il giovane tecnico italiano sembrava poter essere il mister del futuro. L’ex centrocampista, lo scorso anno, aveva preso il posto di Jose Mourinho, rianimando una squadra, che sembrava allo sbando. Aveva lo spogliatoio dalla sua parte così come l’intera tifoseria, ma l’avventura nella Capitale si è presto conclusa, con modalità decisamente poco chiare. La carriera di Daniele De Rossi, però, è solo all’inizio e ben presto tornerà ad allenare. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato ad alcune panchine inglesi, ma è molto probabile che l’ex centrocampista riparta dalla Serie A.

Futuro De Rossi: nuova avventura in Italia: ci pensa Cairo

Daniele De Rossi potrebbe così riprendere la sua avventura da mister ancora dal massimo campionato italiano. La squadra, che in questo momento, ci sta pensando di più è il Torino di Urbano Cairo.

Il numero uno dei Granata si aspettava una stagione ben diversa con Vanoli alla guida, ma dopo un inizio più che positivo, che aveva lasciato immaginare ad un’annata positiva, il Torino si è arenato. Vlasic e compagni non hanno saputo reagire al ko di Duvan Zapata e senza i suoi gol e i suoi assist tutto si è maledettamente complicato. Vanoli adesso aspetta un nuovo centravanti per poter risalire la classifica. Cairo è così pronto ad accontentarlo, ma in caso di fallimento a fine stagione si guarderà altrove e Daniele De Rossi può diventare un profilo su cui puntare. Giovane, con le idee chiare e con tanto carattere. Un carattere da cuore granata. In passato per la panchina del Torino si è fatto anche il nome di Gennaro Gattuso, un altro allenatore al quale la personalità non è mai mancata e che è pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza positiva in Croazia alla guida dell’Hajduk Spalato. Dopo 18 partite la sua squadra è prima a pari punti con il Rijeka.