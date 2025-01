Milan, alto tradimento: come Calhanoglu, ma tutti fanno festa

Un altro calciatore, dal rossonero al nerazzurro dell’Inter: dopo il centrocampista turco, Beppe Marotta sta pensando proprio a lui

Il passaggio dal Milan all’Inter di Hakan Calhanoglu è stato vissuto come un grande tradimento per i tifosi rossoneri. Le modalità del passaggio dal rossonero al nerazzurro non sono piaciuti e il turco è finito nel mirino dei sostenitori del Diavolo: fischi, cori personalizzati e tanti insulti sui social per il centrocampista, che è diventato presto un giocatore fondamentale e insostituibile per Simone Inzaghi.

Allo stesso tempo Calhanoglu si è fatto amare dai suoi nuovi tifosi, diventandone di fatto un idolo. Dopo il passaggio del turco non sono stati molti i calciatori che hanno vestito il rossonero ad essere accostati all’Inter, ma non sono mancati: basti pensare al desiderio di Beppe Marotta di portare dall’altra sponda del Naviglio Franck Kessie, poi è stata la volta di Sandro Tonali. E’ chiaro un passaggio del centrocampista Italiano, grande cuore rossonero, farebbe malissimo al mondo rossonero.

Marotta torna a pensare a Donnarumma: tutti d’accordo

Ci sarebbe un sentimento diverso, invece, in caso dovesse essere Gianluigi Donnarumma a vestire la maglia dell’Inter. Il portiere, cresciuto in rossonero, è stato amato tanto quanto Tonali, ma il suo addio è stato visto, come successo con Calhanoglu, come un tradimento.

Donnarumma all’Inter? Magari Spaperazza al derby e si gode il doppio — Croxy (@Andreac00_) January 10, 2025

C’è feeling tra l’#Inter e #Donnarumma. Non c’è una trattativa, ma una manifestazione d’interesse: una pista che può scaldarsi in estate. L’esempio di #Calhanoglu può far ben sperare, ai nerazzurri piacerebbe e anche al portiere la cosa intriga. 🇮🇹⚫🔵 [@SkySport] pic.twitter.com/OrBtpmZdsu — Ricky D’Anna (@RiccardoDanna1) January 11, 2025

Donnarumma grandissimo si per mille motivi. Quelli lì fan finta di esultare ma se alzeremo un trofeo con Calha e Gigio viene fuori il delirio pic.twitter.com/6vkZf9Lkv0 — BRUCE (@_E_C_U_R_B) January 11, 2025

Pensa che bello poter fischiare #Donnarumma allo stadio 5 o 6 volte l’anno. Ogni anno — Matthew Cageish** (@matthewcageish) January 10, 2025

@donnarumma faccio il tifo per questa cessione nel tuo club ideale😂😂😂 NON VEDO L’ORA la chiusura del cerchio😂😂😂 🔴⚫️ https://t.co/aiYK1qrl8e pic.twitter.com/DrbjWJe1RM — RESENZATRONO 26 (@26Fede77) January 10, 2025

Ieri Sky Sport ha rilanciato la notizia della possibilità di vedere Donnarumma in nerazzurro a partire dalla prossima estate. Una notizia, che chiaramente è stata commentata sia da tifosi del Diavolo che da quelli dell’Inter. Sui social in queste ore così non si sta facendo che parlare del passaggio del classe ’99 sull’altra sponda del Naviglio. Un affare che a leggere i tweet sembra mettere d’accordo proprio tutti: Donnarumma all’Inter è vista infatti dai sostenitori rossoneri come una sorta di chiusura del cerchio.