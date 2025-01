Milan distrutto, il lutto devasta i tifosi rossoneri

Una bruttissima notizia devasta il mondo rossonero: è deceduto all’età di 89 anni, è stato una leggenda del club

In questo inizio del nuovo anno entusiasmante per il Milan con la vittoria della Supercoppa Italiana c’è anche, purtroppo, una bruttissima notizia. Nei giorni scorsi, infatti, è venuto a mancare, all’età di 89 anni, Fabio Cudicini, il leggendario Ragno Nero che aveva vestito la maglia dei rossoneri dal 1967 al 1972, in tempo quindi per vincere da protagonista la prima Coppa dei Campioni di sempre del club rossonero.

Un successo storico per il Milan, nel quale c’è una grossa firma di Cudicini nella semifinale di ritorno contro il Manchester United, ed è lì che è nata la leggenda del Ragno Nero. I rossoneri, che avevano vinto due a zero la partita di andata, subiscono l’assedio dei Red Devils ma Fabio para tutto, nonostante il continuo disturbo da parte dei tifosi ospiti (con il lancio in campo di qualsiasi tipo di oggetto).

Addio a Fabio Cudicini: il leggendario Ragno Nero

Matt Busby, il leggendario allenatore del Manchester United, disse: “In campo c’era Spider Man. Pensavamo di poter schiacciare ogni ragno, ma invece non è così“. Nero perché Cudicini indossava sempre una calzamaglia nera. Che aveva indosso anche quella volta, ovviamente, e in finale contro l’Ajax a Madrid. “Certe volte la sua bravura mi stufa“, disse di lui Nereo Rocco.

Una carriera straordinaria che, con il Milan, ha trovato il suo massimo splendore. Ha vestito anche le maglie di Udinese, Brescia e Roma; coi giallorossi ha vinto una Coppa delle Fiere, tutti gli altri trofei, invece, solo in rossonero, nell’ultima parte del suo bellissimo percorso. C’è stato anche un altro Cudicini dopo di lui: si tratta di Carlo, cresciuto nel settore giovanile milanista e in prima squadra per pochi anni, per poi sviluppare tutta la sua carriera altrove (anche al Chelsea e al Tottenham).

Il Milan ha dedicato un pensiero alla scomparsa di Cudicini con un post sui social: “La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio“. Ci sarà sicuramente qualche iniziativa in suo onore in occasione del match di questa sera contro il Cagliari.