Donnarumma-Inter, conferma e ok: annuncio a sorpresa

Il portiere ex Milan potrebbe fare ritorno in Italia e proprio a Milano: il club nerazzurro lo ha messo nel mirino per il futuro.

Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan e la Serie A nell’estate 2021, facendo una scelta sia economica che sportiva. L’offerta per rinnovare il contratto non lo aveva convinto e ha preferito i soldi messi sul piatto dal Paris Saint Germain, nel quale è passato a percepire uno stipendio netto annuo da circa 7 milioni di euro più 3 di bonus.

I tifosi rossoneri non gli hanno perdonato quell’addio per la modalità con la quale è avvenuto, ovvero a parametro zero. Il club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio non ha ricevuto soldi per il suo trasferimento a Parigi. Se poteva essere comprensibile la decisione di andare in una squadra più forte e che potesse dargli più garanzie di vincere trofei (solo in Francia, perché le Champions League sono sempre zero), non lo è stata la modalità.

Ex Milan, Donnarumma obiettivo dell’Inter: la situazione

Donnarumma ha più volte dichiarato che voleva fare un passo in avanti nella sua carriera, però al PSG non è particolarmente migliorato come portiere. Ha continuato ad avere i difetti che aveva prima sulle uscite alte e anche palla al piede. A volte si è reso protagonista di errori incredibili per uno che guadagna un ingaggio elevato come il suo e che dopo tanti anni a certi livelli non dovrebbe commettere.

Attenzione, il 25enne campano è comunque un ottimo estremo difensore, semplicemente ci si aspettava qualcosa in più nel mondo in cui ha lasciato il Milan. Non è un caso che in Francia abbia subito delle critiche e che il suo futuro al PSG sia considerato incerto. Ha un contratto che scade a giugno 2026 e il rinnovo non è sicuro.

Negli ultimi giorni si sta parlando dell’interesse dell’Inter, che in caso di mancato prolungamento contrattuale potrebbe approfittarne per assicurarsi Donnarumma l’estate prossima oppure nel 2026 a parametro zero. Ovviamente, l’ex Milan dovrebbe abbassarsi lo stipendio per tornare in Italia. Difficilmente il club nerazzurro gli offrirà più di 5-6 milioni netti annui.

Intanto, nel mondo interista c’è chi vede positivamente l’eventuale arrivo di Donnarumma. Ad esempio, Valentino Rossi, ex pilota MotoGP e grande tifoso nerazzurro che ne ha parlato così a Sky Sport: “È un portiere fortissimo. È italiano, giovane, quindi bene. Io do l’ok“. Il nove volte campione del mondo è favorevole all’operazione, vedremo se si concretizzerà.