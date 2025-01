Doppio cambio per Como-Milan, in due verso la panchina

Le probabili scelte di Conceicao per la partita contro il Como di domani: probabile un po’ di turnover, i dettagli

Non c’è tempo di rimpianti. Il Milan torna subito in campo domani per recuperare la partita contro il Como, che si sarebbe dovuta giocare durante la Supercoppa Italiana. Sergio Conceicao ha dovuto lavorare sodo in questi giorni per provare ad andare avanti dopo la cocente delusione di sabato. Il pareggio col Cagliari, al debutto da allenatore dei rossoneri in campionato, e per di più a San Siro, non è stato semplice da digerire.

Bisogna però pensare subito al Como e alla squadra di Cesc Fabregas, che nasconde diverse insidie. Ha dato non pochi problemi anche alla Lazio all’Olimpico venerdì scorso, con una prestazione di alto livello per una neopromossa. Si tratta di una squadra che gioca a calcio e non ha paura di farlo, con principi di gioco di grande valore. Ed è questo che lo rende un avversario ostico per qualsiasi squadra, figuriamoci per un Milan che fatica ad avere continuità di prestazioni e di risultati.

Como-Milan, la probabile formazione

Il Milan deve fare i conti con i tanti impegni ravvicinati: dopo il Como, c’è la Juventus in campionato, poi il Girona in Champions League e così via. Insomma, non ci si ferma mai e ci sono partite ogni tre giorni, per questo motivo è necessario gestire al meglio le forze e quindi fare un po’ di cambi di formazione. Ed è previsto un po’ di turnover già nella partita di domani contro la squadra di Cesc Fabregas.

Conceicao ritrova Emerson Royal dal primo minuto a destra, di rientro dalla squalifica. Al centro della difesa potrebbe esserci spazio per Matteo Gabbia, che ha perso il posto da titolare in favore di Tomori: probabile però che l’inglese sarà confermato e che a riposare sarà Malick Thiaw (che le sta giocando tutte ormai da diverse settimane). A sinistra invece ci sarà ancora Theo Hernandez, che sta dando segnali di ripresa.

Sul centrocampo c’è qualche dubbio sulla presenza o meno di Youssouf Fofana: l’ex Monaco non si è mai fermato in questi mesi e contro al Cagliari ha dato i primi segnali di “cedimento”. Infatti il Milan sul mercato sta cercando un sostituto e pare averlo individuato. Conceicao potrebbe concedergli un po’ di riposo in favore di Ismael Bennacer, che è ormai recuperato dopo l’infortunio al ginocchio. In assenza di Loftus-Cheek, fermato da una ricaduta, Musah e Reijnders dovrebbero essere confermati come mezzali.

Il tridente d’attacco dovrebbe essere il solito: Pulisic a destra, Leao a sinistra e Morata centrale. Con Okafor ceduto al Lipsia e Chukwueze infortunato, non ci sono alternative. L’unico è Abraham, che però partirà dalla panchina come col Cagliari. Dovrebbe essere convocato ancora una volta Omoregbe, che ha fatto il suo debutto sabato a sorpresa (e con buone impressioni).