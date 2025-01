Ha giocato la sua ultima a San Siro, è pronto a dire addio al Milan

Quella contro il Cagliari potrebbe essere l’ultima partita con la maglia del Milan per il calciatore, pronto a trasferirsi altrove

Il calciomercato del Milan non è ancora decollata, con la società che fatica a mettere a segno i colpi che servirebbero. Allo stesso tempo non è ancora uscito nessuno da Milanello. I prossimi giorni saranno certamente quelli della svolta, tra entrate ed uscite.

Non c’è molto tempo per pensare. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono così pronti a muovere le loro pedine. Si aspettano novità importanti in merito al colpo inglese: come è noto, se non dovesse arrivare Marcus Rashford, il Diavolo potrà affondare per Walker. Allo stesso tempo si aspettano novità per quanto riguarda Noah Okafor che non ha ancora fatto le valigie.

Lo svizzero avrebbe dovuto viaggiare verso Lipsia già venerdì mattina, ma non è mai salito sull’aereo per svolgere le visite mediche. L’attesa fa pensare che l’affare possa davvero saltare nonostante le parti abbiano già raggiunto un accordo sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Poi il Milan proverà a cedere altri calciatori, a partire da Luka Jovic. Tra i tanti nomi sulla lista dei partenti ci sono poi anche Samu Chukwueze, oltre, ovviamente, a Divock Origi e Fode Ballo-Toure. In molti si sono dimenticati dell’attaccante belga e del terzino, ma entrambi sono ancora sotto contrato con il Diavolo e in estate hanno rifiutato tutto ciò che si poteva rifiutare.

Dall’esordio all’addio al Milan: il caso Omoregbe

C’è un altro calciatore, poi, che è pronto a fare le valigie e può farle dopo aver giocatore la sua prima e ultima partita a San Siro. E’ lo strano caso di Bob Murphy Omoregbe, entrato nei minuti finali al posto di Rafa Leao.

Sergio Conceicao l’aveva convocato per sopperire all’assenza di Noah Okafor e lo ha gettato nella mischia, nonostante nel Milan futuro abbia avuto poca considerazione. In stagione, con Daniele Bonera, ha, infatti, raccolto solamente 76 minuti, divisi in sei presenze. Soprattutto per questo il calciatore e il suo entourage stanno valutando di lasciare il Milan per andare a trovare fortuna altrove. Dalla Serie C, con il Milan Futuro, a San Siro il passo è stato breve. Ora però potrebbe esserci una realtà ben diversa