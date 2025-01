Intreccio sull’asse Milano-Dortmund: doppio guaio per i rossoneri

Il calciomercato del Milan si intreccia con quello del Borussia Dortmund: coinvolti due giocatori. Ecco il punto della situazione

La cessione di Jaden Philogene all’Ipswitch Town nei giorni scorsi aveva fatto intravedere la possibilità di un affondo da parte dell’Aston Villa per Samu Chukwueze. Il nigeriano, come è noto, è sul mercato e in caso di offerta concreta, sui 20 milioni di euro, verrebbe presa in considerazione.

L’ex Villarreal è particolarmente apprezzato da Unai Emery, ma non è stato considerato una prima scelta. Dopo la cessione del 22enne londinese, la attenzioni del club di Birmingham si sono, dunque, concentrate altrove. L’Aston Villa ha così affondato per Donyell Malen, che nelle prossime ore dovrebbe diventare un nuovo giocatore della squadra di Birmingham. Il club tedesco ha comunicato che il calciatore non è stato convocato, in vista chiaramente del suo volo in Inghilterra.

Il passaggio in Premier League del calciatore 25enne olandese non può certo essere una buona notizia per il Milan, che vede chiaramente allontanarsi la cessione di Chukwueze all’Aston Villa. Una possibilità, questa, che sarebbe diventata davvero concreta senza l’acquisto di Malen. Ma non è l’unico problema per il Diavolo.

Calciomercato Milan, Rashford obiettivo numero uno: concorrenza ancora viva

Ormai non è più un segreto: Marcus Rashford è l’obiettivo numero uno del Milan, che proverà a prenderlo già nei prossimi giorni. Zlatan Ibrahimovic è uscito allo scoperto per l’attaccante, che piace davvero a tantissime squadre. La concorrenza per il giocatore del Manchester United è agguerrita.

L’agente e fratello, durante la settimana passata, ha avuto diversi colloqui: è volato in Spagna per incontrare il Barcellona. In Italia, invece, ha parlato sia con il Milan, ovviamente, che con la Juventus. I bianconeri, però, al momento stanno pensando soprattutto a Kolo Muani.

Le insidie per il Diavolo arrivano poi dalla Germania, proprio dal Borussia Dortmund. I tedeschi adesso hanno liberato pure lo spazio, con la cessione di Malen, per mettere le mani su Marcus Rashford. La situazione va dunque monitorata con molta attenzione, con il Diavolo che rischia la doppia beffa.

E’ evidente, che se la trattativa per l’inglese dovesse naufragare, il Milan virerebbe su Walker, prendendo poi un altro attaccante esterno e i nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic non mancano di certo. Pochi giorni e sapremo