La conferma manda in visibilio i tifosi del Milan: il super colpo è in arrivo

Un giocatore forte ed esperto potrebbe rinforzare la squadra di Conceicao nel mercato invernale: ecco le ultime notizie.

Il Milan deve essere rinforzato e non abbiamo scoperto dopo il pareggio deludente contro il Cagliari a San Siro. Anche la vittoria della Supercoppa Italiana non aveva nascosto i problemi. Ora tocca alla dirigenza intervenire nella maniera opportuna.

Ogni reparto avrebbe bisogno di essere ritoccato. Ma non bisogna aspettarsi grandi investimenti da parte della società, che dovrà essere brava a sfruttare le occasioni presenti per migliorare la squadra a disposizione di Sergio Conceicao. Per qualificarsi alla prossima Champions League, l’organico attuale non basta. Negli ultimi giorni stanno trapelando diversi nomi che potrebbero tornare utili.

Calciomercato Milan, colpo dalla Premier League: nuove conferme

Non è un segreto che il Milan stia valutando la possibilità di prendere Marcus Rashford dal Manchester United. Ci sono stati dei primi contatti, però la trattativa non è ancora decollata. Il giocatore e l’entourage stanno valutando tutte le opzioni, inoltre non sono emerse le condizioni economiche specifiche stabilite dai Red Devils per questo trasferimento.

Ma Rashford non è l’unico nome forte della Premier League che è stato accostato al Diavolo. Loic Tanzi, giornalista del quotidiano francese L’Equipe, ha rivelato che c’è un serio interesse nei confronti di Kyle Walker. Il 34enne difensore inglese ha comunicato al Manchester City di volersene andare e avrebbe già parlato con Zlatan Ibrahimovic del progetto rossonero.

Conferme anche dall’Inghilterra, dove The Telegraph scrive che il Milan sta cercando di assicurarsi l’ex Tottenham e che è fiducioso di riuscire a trovare un accordo nei prossimi giorni. Per esperienza, qualità e duttilità tattica Walker potrebbe essere un ottimo rinforzo per la difesa di Conceicao. È un terzino destro, però in caso di necessità ha giocato anche da difensore centrale oppure da “braccetto” destro in una difesa a tre.

Non è più giovanissimo, compirà 35 anni il 28 maggio, ma è in buona condizione fisica e fargli un contratto di un anno e mezzo potrebbe non essere una follia. Chiaramente, da capire quali sono le pretese economiche del calciatore. Al Manchester City percepisce uno stipendio di circa 6 milioni di euro netti annui. Il Milan non gli garantirà mai la stessa cifra, più facile ipotizzare un’offerta sui 3,5-4 milioni, con dei bonus che potrebbero essere legati a presenze e altri specifici obiettivi.

Da sottolineare, che solo uno tra lui e Rashford potrebbe arrivare a Milanello. Stando al regolamento FIGC, solamente un giocatore inglese può arrivare senza essere considerato un extracomunitario e dunque senza occupare uno dei due slot extra UE consentiti, e già occupati dal Milan con Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal.