Milan show, l’annuncio è arrivato: nuovo colpo ‘alla Pulisic’

Un annuncio che ha già fatto impazzire i tifosi del Milan: il colpo ‘alla Pulisic’ è servito, così il club rossonero prepara un rinforzo da urlo

Pari e tanta delusione quella incassata dal Milan sabato sera, in seguito al pari contro il Cagliari. Dopo i fuochi d’artificio in Supercoppa italiana e la rimonta all’Inter, pareva essere in discesa il cammino per la squadra di Conceicao.

I problemi ci sono, servirà tempo: lo ha ammesso lo stesso Conceicao a fine gara. Ma intanto a monopolizzare l’attenzione di tutti è ancora una volta il calciomercato. Ed il mese di gennaio può rappresentare un palcoscenico importantissimo per vedere rinforzata la squadra meneghina. Lo spera Conceicao, lo sperano i tifosi.

Intanto la dirigenza di Via Aldo Rossi sta lavorando senza sosta per limare le lacune presentate tra campionato e coppe fino a questo momento. Dalla difesa che, spesso e volentieri, ha mostrato limiti importanti, fino all’attacco, reparto nel quale potrebbe arrivare la novità più rilevante. A tal proposito è arrivato un annuncio davvero pazzesco nelle scorse ore: ecco il Pulisic bis.

Milan show, ecco il ‘nuovo Pulisic’ per Conceicao

Il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha parlato del mercato rossonero e – in particolare – di una trattativa che sta infiammando gli animi dei tifosi del Milan. Quella riguardante Marcus Rashford, attaccante inglese in uscita dal Manchester United entro fine gennaio.

Il 27enne di Manchester sembra potersi davvero avvicinare alla maglia rossonera, nonostante il forte interesse di Borussia Dortmund e Como nei suoi confronti. Bucciantini ha parlato apertamente della possibilità che l’attaccante possa firmare con il Milan, da qui a due settimane. E lo ha fatto a ‘Sky’ durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’: “Rashford potrebbe essere un colpo simile a quello che è stato Pulisic. Adesso sta facendo la differenza. Il Milan ha l’esperienza Pulisic davanti a sé, arrivava da una squadra ‘confusa’ ma il calciatore c’è sempre stato”.

Un parallelismo che ha già infiammato i tifosi del ‘Diavolo’ che sarebbero felicissimi di accogliere l’attaccante classe ’97 che – a parte Pulisic – ha registrato prestazioni spesso e volentieri troppo altalenanti fino a questo. Da Morata ad Abraham, che rimane in prestito e per il quale andrà eventualmente discusso con la Roma il riscatto a fine stagione.

Intanto la pista Pulisic è pronta ad entrare nel vivo: un ‘Pulisic bis’ che ha già fatto innamorare i rossoneri. Rashford, fuori dai piani dei ‘Red Devils’, ha fino a questo momento siglato 7 gol e firmato 3 assist vincenti in 24 apparizioni complessive tra campionato e coppe.