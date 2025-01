Non gioca più, il Milan valuta il prestito

Il giocatore non trova spazio nemmeno con Sergio Conceicao: i rossoneri potrebbero decidere di cederlo in prestito subito

Non è stato un esordio indimenticabile in campionato per Sergio Conceicao al Milan. A San Siro, contro il Cagliari, è arrivato solo un pareggio, e questo complica ulteriormente il cammino dei rossoneri verso la zona Champions League. Quella di sabato è stata una partita giocata male soprattutto nel primo tempo; meglio nella ripresa, ma gli attaccanti, in particolar modo Abraham, hanno sbagliato troppo sotto porta.

Continua ad esserci un problema di atteggiamento mentre per quelli di natura tattica bisogna dare tempo all’allenatore di sistemarli. Conceicao ha dato ancora un segnale molto forte alla società con l’impiego dal primo minuto, come durante tutta la Supercoppa, di Fikayo Tomori al fianco di Malick Thiaw e non di Matteo Gabbia. L’inglese, che era dato sul mercato fino a poco prima dell’arrivo del nuovo tecnico, potrebbe restare almeno fino a giugno.

Non gioca nemmeno con Conceicao, si valuta la cessione in prestito

Non trova spazio nemmeno con Conceicao invece Pavlovic, arrivato la scorsa estate per quasi 20 milioni dal Salisburgo. Un acquisto ambiguo considerando che le sue caratteristiche c’entravano pochissimo con il modo di difendere di Fonseca. Che, infatti, dopo qualche partita, non lo ha più utilizzato se non nei minuti finali per difendere il risultato. Con il nuovo tecnico non ha ancora giocato e questo fa pensare che la sua avventura milanista potrebbe già essere ai titoli di coda.

Una delle ipotesi da prendere in considerazione per questo mercato di gennaio è il prestito: qualche squadra fra Inghilterra, Spagna e Francia ha mostrato interesse ma per il momento niente di troppo concreto. Inoltre, il Milan deve valutare con attenzione perché in rosa ci sono solo quattro difensori centrali: l’uscita di Pavlovic significherebbe automaticamente l’acquisto di almeno un altro elemento (idem se, alla fine, dovesse andar via Tomori).

Difficile quindi che alla fine Pavlovic vada via, più probabile invece che resti fino a fine stagione e poi a giugno si valuterà. Resta il problema di averlo acquistato la scorsa estate e per una cifra piuttosto seria. Il difensore serbo ha qualità interessanti: difensore aggressivo, fisico e con grande senso dell’anticipo, ma non erano esattamente idonee allo stile difensivo di Fonseca e con Conceicao bisogna valutarlo. Vedremo cosa accadrà da qui alle prossime settimane, un’uscita ad oggi è improbabile ma tutto può ancora succedere da qui a fine mese.