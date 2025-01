Como-Milan 1-2, cronaca e pagelle: Theo-Leao, ribaltone rossonero. Morata inguardabile

Gli aggiornamenti in tempo reale su Como-Milan, partita di recupero della 19esima giornata della Serie A 2024/2025.

Dopo il deludente pareggio a San Siro contro il Cagliari, il Milan andava a caccia della vittoria sul campo del Como. La neopromossa guidata da Cesc Fabregas era una squadra da non sottovalutare e che ha messo l’anima per strappare un buon risultato contro un avversario di caratura superiore. Non senza faticare, il gruppo di Sergio Conceicao ha avuto la meglio vincendo 2-1.

I rossoneri avevano già perso tanti punti in questa Serie A e dovevano evitare di commettere un nuovo passo falso. Fare bottino pieno in questa trasferta mantiene viva l’ambizione di poter tornare in zona Champions League, distante 8 punti prima di questa partita. È stato fondamentale espugnare lo Stadio Comunale Giuseppe Senigaglia.

Le pagelle della squadra rossonera

Maignan 5,5

Emerson Royal 5

Thiaw 6 (Gabbia 6)

Tomori 6

Theo Hernandez 6

Bennacer 5 (Musah 6)

Fofana 5,5 (Camarda 6)

Reijnders 5

Pulisic 5 (Jimenez 5,5)

Morata 4,5 (Abraham 6,5)

Leao 6.5

Serie A, Como-Milan: la cronaca della partita

90’+4′ – FINITA! COMO-MILAN 1-2! Dopo il vantaggio della squadra di Fabregas con Diao, sono stati Theo Hernandez e Rafael Leao a ribaltare il risultato. 3 punti importantissimi per i ragazzi di Conceicao.

90’+2′ – Belotti e Gabrielloni non riescono a deviare il pallone messo dentro da Fadera.

90′ – Belotti e Verdi per Cutrone e Diao.

86′ – Miracolo di Maignan sulla deviazione di Cutrone.

85′ – Ammonito Leao per una spinta netta su Diao.

76′ – GOL MILAN! LEAO! Ottima palla di Abraham per Rafa, che scatta col tempo giusto e davanti a Butez non sbaglia con il colpo sotto.

73′ – Camarda per Fofana nel Milan. Fabregas toglie Engelhardt e mette Perrone.

71′ – GOL MILAN! THEO HERNANDEZ! 1-1 A COMO. Il francese colpisce la palla come forse non voleva, ma beffa Butez.

66′ – Conceicao inserisce Gabbia per Thiaw.

65′ – Ammonito Kempf.

60′ – GOL COMO. DIAO. Tiro di sinistro dentro l’area, Maignan battuto sul primo palo.

60′ – Jimenez entra bene in area, ma incredibilmente non calcia e si allunga la palla, para Butez.

56′ – Musah ammonito per fallo netto su Da Cunha.

53′ – Ammonito Jimenez per una trattenuta netta su Fadera.

52′ – Butez bravissimo nell’impedire a Jimenez di fare gol con un tiro dentro l’area, poi Reijnders di rovesciata manda alto.

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO! Conceicao mette Jimenez per Morata, Musah per Bennacer e Abraham per Pulisic. Fabregas inserisce Caqueret per Strefezza.

45’+1′ – PRIMO TEMPO FINITO. COMO-MILAN 0-0.

44′ – Pulisic infortunato, deve uscire.

43′ – Thiaw ammonito per fallo netto su Diao.

36′ – Clamoroso errore di Strefezza in area del Milan, sbaglia completamente scelta: prova un passaggio colpendo troppo forte, pallone sul fondo.

33′ – Ammonito Bennacer per fallo tattico su Diao.

29′ – Ripartenza fulminea del Milan, Goldaniga bravissimo nel fermare Reijnders, che altrimenti sarebbe andato in porta.

27′ – Fofana ci prova col sinistro da fuori area, pallone a lato alla sinistra di Butez.

21′ – Butez dice no prima a Reijnders e poi a Morata. Sicuramente Tijjani poteva fare meglio, era un tiro a botta sicura.

20′ – Morata ammonito, era diffidato, salta Juventus-Milan.

18′ – Hernandez decisivo nella chiusura su Diao, pronto a sfruttare un cross basso di Fadera.

13′ – Strefezza riprova il tiro di destro, stavolta meno insidioso, Maignan blocca facilmente il pallone.

10′ – Cross interessante di Theo Hernandez, Morata in spaccata non ci arriva.

9′ – Ottima palla di Leao per Fofana, che da ottima posizione calcia troppo debolmente di piatto, Butez ringrazia e blocca.

8′ – Da Cunha calcia una buona punizione, Kempf di testa non inquadra la porta.

6′ – Tiro pericoloso di Strefezza, Maignan respinge efficacemente.

4′ – Kempf decisivo nel murare un tiro di Royal partito da dentro l’area.

1′ – Match iniziato!

Alle 18:30 l’arbitro Manganiello fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali di Fabregas e Conceicao

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van Der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disp.: Audero, Reina; Iovine, Jack; Braunöder, Caqueret, Kone, Mazzitelli, Paz, Perrone, Verdi; Belotti, Chinetti, Gabrielloni, Razi. All.: Fàbregas.

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Gabbia, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Musah; Abraham, Camarda, Omoregbe. All.: Conceição.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.