Dal Psg al Milan, nuovo attaccante grazie al Napoli

Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo attaccante. Il Milan dovrà guardarsi attorno qualora Rashford non arrivasse: ecco il nome nuovo

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. Zlatan Ibrahimovc sta provando seriamente a mettere le mani su Marcus Rashford. E’ l’inglese l’obiettivo numero uno per l’attacco. Il giocatore del Manchester United è ormai diventato un’esigenza dopo l’addio di Noah Okafor, che è sbarcato in Germania per vestire la maglia del Lipsia.

A Sergio Conceicao serve il prima possibile un giocatore offensivo. Oggi, di fatto, né Christian Pulisic né Rafa Leao hanno alternative ed è un grosso problema visto che il Milan è chiamato a giocare ogni tre giorni. Stasera così si scenderà in campo contro il Como con gli stessi esterni di sabato scorso contro il Cagliari e a Torino potrebbe essere la stessa cosa.

E’ vero, però, che il Milan è in attesa di novità in merito a Rashford già nella giornata di domani. L’inglese vuole giocare nel Diavolo, ma serve che arrivi il via libera da parte dello United al prestito con pagamento di metà dello stipendio. Allo stesso tempo l’attaccante sta prendendo in considerazione altre ipotesi, tra cui il Borussia Dortmund e il Barcellona, ma attenzione ad un ritorno di fiamma della Juventus.

Milan, le alternative a Rashford: una porta a Parigi

Le prossime ore saranno così decisive per capire se Rashford potrà davvero sbarcare a Milano o se il Diavolo dovrà cambiare strategia, affondando per Walker e prendendo un altro attaccante. Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono chiaramente pronti a tale scenario e i giocatori sul taccuino non mancano di certo.

Un’opportunità può arrivare dalla Francia. Al Psg, infatti, potrebbero cambiare diverse situazione con l’arrivo di Kvara. L’accordo per l’acquisto del georgiano è stato ormai trovato e per Desiré Doué lo spazio potrebbe essere meno. Il giovanissimo calciatore francese classe 2005 potrebbe così fare le valigie e vivere un’esperienza in prestito al Milan. Il 19enne di Angers piace davvero tanto a Geoffrey Moncada che può farci più che un pensiero.

Nel calderone delle opportunità non possono certamente essere ignorate le idee Trincao e Pepe, offerti al Milan, dopo l’arrivo di Sergio Conceicao. Attenzione anche a Federico Chiesa, che il Liverpool potrebbe cedere con la formula del prestito e il Milan lo ha sempre osservato con estrema attenzione.