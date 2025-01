Derby folle tra Milan e Inter: super colpo in Serie A

Milan e Inter protagoniste di un nuovo derby dopo quello in finale di Supercoppa. Nel mirino di entrambe c’è un talento della Serie A.

Da una parte, la volontà di potenziare l’attuale rosa e sostenere al meglio l’operato di Sergio Conceicao. Dall’altra, quella di tutelarsi in vista di una possibile partenza di Davide Frattesi. Il Milan e l’Inter, dopo il derby in finale di Supercoppa Italiana, sono pronte a sfidarsi di nuovo. Stavolta, però, sul mercato. Sì, perché nel mirino di entrambi i club è finito un giocatore attualmente militante in Serie A sempre più decisivo per la sua attuale squadra e pronto, ormai, per calcare palcoscenici sempre più prestigiosi.

Parliamo di Morten Frendrup, autore della rete che domenica ha permesso al Genoa di battere il Parma e conquistare tre punti fondamentali nella corsa verso la salvezza. Per il 23enne danese si tratta della seconda rete in campionato, considerando anche quella rifilata al Cagliari lo scorso 24 novembre. Il classe 2001, in questi mesi, è cresciuto a livello esponenziale al punto da diventare una colonna portante del Grifone: titolare inamovibile sotto la gestione di Alberto Gilardino, il centrocampista ha conservato il proprio status di intoccabile anche con l’arrivo in panchina di Patrick Vieira.

I rossoneri lo seguono da ormai diverso tempo e, alla luce delle difficoltà riemerse nel corso del match pareggiato sabato nonché del mancato impiego di Ismael Bennacer, a breve proveranno a rifarsi avanti allo scopo di regalarlo a Conceicao e fornire al tecnico portoghese una valida alternativa al duo titolare composto da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Per riuscire ad ingaggiarlo, però, sarà necessario battere la concorrenza dell’Inter e accontentare le richieste economiche del Grifone.

I Campioni d’Italia, fino a qualche giorno fa, pensavano di non intervenire ritenendo quanto mai competitiva la rosa allestita in estate. La possibile partenza di Frattesi (lo attende la Roma) ha però stravolto i piani del presidente Giuseppe Marotta, obbligandolo a mettersi alla ricerca di un eventuale sostituto del cursore ex Sassuolo. La scelta, in tal senso, è caduta proprio su Frendrup molto gradito a Simone Inzaghi che ne apprezza le qualità sia in fase di recupero del pallone che nella costruzione della manovra.

I rossoblù, dal canto loro, in virtù di un contratto in essere valevole fino al 2028 lo venderanno soltanto in presenza di un’offerta superiore ai 20 milioni. Cifra, questa, che permetterà alla società ligure di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza visto che per ingaggiarlo dal Brondby nel gennaio 2022 ne erano serviti solo 4. Il guanto di sfida è stato lanciato.