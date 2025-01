Guai grossi per il Milan, tifosi in lacrime: mazzata tremenda

Una notizia che non farà assolutamente piacere ai tifosi del Milan: grosso guaio, adesso i rossoneri devono trovare un rimedio

Il successo in Supercoppa è ormai lontano ed il pari contro il Cagliari ha lasciato decisamente delusi i tifosi rossoneri. Il Milan deve ripartire e tornare a vincere: lo stesso Conceicao ha posto l’accento su i tanti alti e bassi del ‘Diavolo’.

Potrebbe essere il calciomercato l’arma in più in mano alla dirigenza di Via Aldo Rossi, già nel mese di gennaio. Marcus Rashford e Kyle Walker sembrano al momento essere due dei nomi più caldi: ora come ora, però, solo uno dei due potrebbe essere tesserato. La questione legata al terzino destro rimane delicata: Calabria andrà in scadenza lasciando a zero i rossoneri, Emerson Royal ha fornito più prove insufficienti che sufficienti.

Un altro grosso problema è però rappresentato dal reparto avanzato che prima con Fonseca e adesso con Conceicao in panchina potrebbe non risultare in grado di trascinare la squadra agli obiettivi stagionali. In tal senso è arrivato un annuncio davvero preoccupante: i numeri mettono in allerta i tifosi rossoneri.

Allarme Milan, c’è preoccupazione: “Sono inadeguati”

Il giornalista e direttore di ‘Telelombardia‘ Fabio Ravezzani ha detto la sua sul momento rossonero. E non sono mancate le critiche ad un particolare reparto che – evidentemente – è apparso in grossa difficoltà nelle ultime settimane. Occhi puntati sull’attacco.

Ravezzani ha spiegato, a sua detta, come gli attaccanti rossoneri abbiano dimostrato in tante occasioni di non essere all’altezza della situazione: “Il Milan abbonda di centravanti inadeguati per ragioni diverse. Morata non riempie l’area, Abraham è un mangiagol, Camarda troppo giovane, Jovic un fantasma”. La considerazione del giornalista arriva, di pari passo, con le voci che vorrebbero la dirigenza di Via Aldo Rossi vicina all’acquisto di Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United.

Ravezzani ha poi così concluso il suo condivisibile pensiero: “Puoi risparmiare su quasi tutto nel calcio ma non su un bomber davvero forte. A meno che l’obiettivo sia il quarto posto”. Una frecciata, nemmeno troppo velata, a quelle che sembrerebbero essere le ambizioni del club di Via Aldo Rossi. Con la squadra portata da Fonseca lontanissima dalla vetta e dalla possibilità di lottare per lo Scudetto

Dei giocatori citati dal noto giornalista, in Serie A, Morata ha segnato appena 5 reti, Abraham addirittura 2. Senza contare, poi, come Camarda e Jovic – per motivi differenti – abbiano giocato poco e siano ad oggi a quota zero sul tabellino marcatori. Qualcosa, evidentemente, andrà cambiato. Staremo a vedere.