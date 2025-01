L’emergenza continua: Conceicao svela l’infortunio, è l’ennesimo stop

Le parole di Sergio Conceicao al termine di Como-Milan, l’allenatore portoghese ha analizzato così la vittoria di oggi in campionato

Il Milan passa a Como, e non senza fatica. La terza vittoria di Sergio Conceicao (le due in Supercoppa e quella di oggi) arriva ancora una svolta in rimonta. Succede tutto nella ripresa: Diao sblocca il risultato in favore dei padroni di casa all’ora di gioco, i rossoneri la ribaltano in cinque minuti con la rete di Theo Hernandez e poi di Rafael Leao. I tre punti e la reazione sono gli unici fattori positivi di un’altra serata che rischiava di diventare parecchio amara.

Sergio Conceicao è sicuramente felice per la prima volta da allenatore del Milan in campionato ma non può ritenersi soddisfatto per la prestazione offerta dalla squadra. Prima di parlare della partita, però, a DAZN il mister ci ha tenuto a chiedere scusa per aver risposto in maniera molto veloce nell’intervista prima del match: “Da 13 anni che faccio l’allenatore, non avevo mai fatto un’intervista prima della partita. Ho mille cose nella testa, anche con la famiglia non parlo poche ore prima della partita. Devono parlare di più quelli della società prima della partita perché io sono nervoso, sono già dentro la partita“.

Como-Milan, Conceicao: “Dobbiamo essere più aggressivi”

Inizia quindi l’analisi della gara: “La partita è stata difficile contro una bella squadra con un bravo allenatore, non è facile giocare qua. Loro hanno avuto occasioni e noi anche, ma non dobbiamo concedere troppo all’avversario: dobbiamo essere più compatti e aggressivi. I duelli sono constanti e dobbiamo essere più presenti altrimenti le partite non si vincono e si prende gol. Non si può ogni partita concedere troppe occasioni. Da questa base, da questa solidità si vincono le partite“.

Un Milan poco solido e dinamico: “Dobbiamo avere la compattezza, il timing giusto per pressare l’avversario, la zona e anche il momento giusto. Su questo purtroppo è solo video e lavagna perché il lavoro sul campo non è possibile visto che dobbiamo recuperare e giocare, recuperare e giocare. Questa non è una scusa ma è una cosa vera: una cosa è farlo vedere, una cosa è lavorare sul campo”.

E c’è sempre il problema infortuni, con gli stop di stasera di Pulisic e Thiaw: “Anche Morata aveva un fastidio a livello muscolare e abbiamo deciso di non rischiarlo. Stiamo valutando tutto il lavoro fatto prima che io arrivassi qua. Se vuoi avere intensità, devi essere al top a livello fisico e in questo momento manca qualcosa”.