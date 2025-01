Milan pronto al colpo low cost se partisse un centrale

Una delle squadre maggiormente attive in sede di mercato è sicuramente il Milan che è pronto a tuffarsi su un nuovo difensore nel caso in cui dovesse salutare un centrale.

Non solo Walker e Rashford nel mirino del Milan in queste ultime ore con i rossoneri che sembrano essere pronti ad un’altra operazione nel caso in cui dovesse concretizzarsi una partenza eccellente.

Il pareggio contro il Cagliari ha riacceso l’allarme in casa Milan con i rossoneri che vedono sempre più lontana la zona Champions e devono correre ai ripari per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese è sembrato molto deluso alla fine della partita contro i rossoblu e si aspetta una forte reazione già oggi nella sfida contro il Como che permetterà al Milan di recuperare il turno di campionato perso per disputare la Supercoppa italiana.

Nome nuovo per la difesa del Milan se dovesse partire un centrale

Il Milan è sulle tracce di Mattia Viti, centrale dell’Empoli che, in particolare nella prima parte di stagione, ha fatto molto bene con la squadra azzurra che nelle ultime settimane sembra però aver perso lo smalto dei primi mesi di campionato.

Classe 2002, il difensore è in prestito con diritto di riscatto all’Empoli dal Nizza. Gli azzurri possono riscattare il cartellino del centrale per una somma intorno ai 6 milioni di euro, una mossa che il presidente Corsi si appresta a compiere considerato il valore più alto del ragazzo dopo la sua buona annata in Toscana.

Il difensore potrebbe finire al Milan nel caso in cui un centrale dovesse salutare durante questa sessione di mercato. Pavlovic ha perso il posto da titolare e diverse squadre sono pronte a dargli spazio prendendolo in prestito mentre su Tomori ci sono diversi club dalla Premier League che potrebbero versare nelle casse dei rossoneri una somma intorno ai 25 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi una partenza nella retroguardia, il Milan sarebbe pronto a chiudere l’affare con l’Empoli.

Il club toscano potrebbe immediatamente riscattare il cartellino di Viti per poi cederlo al Milan che lo prenderebbe per una somma intorno ai 10 milioni di euro andandosi ad assicurare uno dei difensori italiani più promettenti del campionato, prossimo dal compiere 23 anni. Tutto dipenderà dalle possibili uscite in difesa con il club che in queste ore sta cercando di assicurarsi un grande colpo da Manchester, da capire se sponda City o United.