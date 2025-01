Momento nero, non lo riscattano: Milan, salta il tesoretto

Ceduto in prestito in estate, ha perso anche il posto da titolare: ora il Milan rischia seriamente di perdere il piccolo tesoretto del riscatto

La delusione per il pareggio col Cagliari è difficile da smaltire ma Sergio Conceicao e la squadra devono avere la forza di guardare avanti, e con fiducia. Non c’è tempo infatti per pensare a ciò che è ormai successo: oggi stesso si scende di nuovo in campo per affrontare il Como nel recupero della precedente giornata di campionato non disputata per la Supercoppa Italiana.

Conceicao dovrà fare del suo meglio soprattutto dal punto di vista psicologico per migliorare l’umore della squadra, che è passata dalla grande gioia per la vittoria di Riyad all’ennesimo passo falso, ancora col Cagliari, proprio come accaduto dopo l’incredibile notte di Madrid. Nel frattempo, la società è al lavoro sul calciomercato per provare a dare l’ennesima scossa all’ambiente. La sensazione è che il vero cambiamento avverrà in estate, con diversi giocatori pronti a cambiare aria.

Ha perso il posto da titolare, tesoretto a rischio

Giugno sarà un mese cruciale anche per quanto riguarda la situazione dei giocatori in prestito, fra rientri e probabili riscatti. Non dovrebbero esserci ripensamenti della Juventus per Kalulu, nonostante un calo di prestazioni recenti; da capire se la Fiorentina sceglierà di spendere 13 milioni per riscattare Yacine Adli. C’è un riscatto che sembrava certo e che, invece, adesso è in forte discussione.

Il giocatore in questione è Davis Vasquez, il portiere prestato all’Empoli, che a giugno può acquistare a titolo definitivo per meno di un milione. Nella prima parte di stagione in Toscana è stato protagonista con una serie di prestazioni di altissimo livello, in continuità con quanto offerto nei sei mesi precedenti in Serie B con l’Ascoli. Qualcosa però è cambiato, tanto da finire in panchina per scelta tecnica contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato.

“Aveva bisogno di un turno di riposo per capire cosa serve per giocare nell’Empoli“, ha detto Roberto D’Aversa subito dopo la partita (persa tre a uno). Parole che fanno pensare ad una scelta legata più ad atteggiamenti che a fattori tecnici, ma questo non lo sappiamo con certezza. Da qualche settimana il portiere non è più riuscito ad essere sullo stesso livello di prima e questo ha ovviamente creato un dubbio in merito al suo riscatto.

Per acquistarlo a titolo definitivo, l’Empoli dovrebbe sborsare poco meno di un milione. Vedremo se ci sarà una ripresa da qui alle prossime settimane: di certo Vasquez deve ritrovare un po’ di fiducia e di atteggiamenti giusti perché le qualità sono evidenti e le ha dimostrate lui stesso. Il Milan spera che ci sia una ripresa, altrimenti c’è il forte rischio che il piccolo tesoretto possa saltare.