Non si allena, colpo di scena Milan: l’affare si chiude subito

Arriva una conferma ulteriore della possibile partenza di un giocatore finito nel mirino del club rossonero: accelerata in questa settimana?

Il Milan ha bisogno di rinforzarsi e in questa sessione invernale del calciomercato dovrebbe prendere due-tre nuovi calciatori. Sergio Conceicao ha delle esigenze in ogni reparto e, in base anche alle cessioni, si cercherà di accontentarlo.

La cessione di Noah Okafor al Lipsia libera spazio per l’arrivo di un innesto nel reparto offensivo, dove il grande sogno è Marcus Rashford. Il 27enne del Manchester United può partire in prestito, secco o con diritto di riscatto, però l’affare non è ancora decollato. Non è semplice trovare un accordo economico. Nel frattempo, in chiave rossonera arrivano notizie su un altro giocatore famoso della Premier League.

Milan, colpo dalla Premier League: non è Rashford

Un altro inglese che interessa al Milan è Kyle Walker, che ha chiesto la cessione al Manchester City. Pep Guardiola ha rivelato pubblicamente il desiderio del giocatore, il cui entourage è in contatto con la dirigenza rossonera e non solo. Ha più opzioni per il suo futuro.

Il trasferimento a Milano è una soluzione molto gradita al terzino destro che compirà 35 anni il 28 maggio prossimo. Mike McGrath, giornalista di The Telegraph, ha rivelato che il Milan vorrebbe cercare di chiudere l’operazione in questi giorni. L’offerta prevede un contratto di due anni e mezzo. Zlatan Ibrahimovic ha svolto un ruolo importante in questo possibile trasferimento.

Anche se non mancano delle richieste dalla Saudi Pro League, Walker preferisce rimanere in Europa e il Milan sta spingendo per concludere positivamente questo affare. L’ex Tottenham non si è neppure allenato con il Manchester City nella giornata di domenica, un altro segnale della sua partenza. Ora si tratta di capire se effettivamente il club rossonero riuscirà a trovare l’intesa totale per portarlo in Italia.

Da ricordare che, per una questione di regolamento FIGC, solamente un inglese potrà essere tesserato dal Milan in questa sessione invernale del calciomercato. Quindi, se si deciderà di chiudere per l’ingaggio di Walker, automaticamente sfumerà la possibilità di prendere Rashford. Non rimane che attendere per capire cosa succederà. Conceicao spera di avere i rinforzi giusti per portare la squadra a qualificarsi alla prossima Champions League.