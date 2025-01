Il messaggio del Milan è struggente, parole che commuovono i tifosi

Il Milan fa commuovere tutti i tifosi, il messaggio di ricordo è da brividi. I rossoneri non potevano non dedicargli un pensiero in questo speciale giorni

Il Milan vive ancora un momento di transizione: la vittoria della Supercoppa sembrava poter dare carica ed energia a tutto l’ambiente e invece col Cagliari è arrivata un’altra delusione. Un pareggio che non è piaciuto a Sergio Conceicao, che sperava di debuttare da allenatore dei rossoneri in campionato con un successo. Altri tre punti pesanti lasciati per strada, e la rincorsa Champions League si fa sempre più complicata.

Sabato è stata anche l’occasione per omaggiare il ricordo di Fabio Cudicini, scomparso la scorsa settimana a 89 anni. Il Ragno Nero è stata una leggenda del club rossonero, scrivendo meravigliose pagine di storia della squadra fra la fine degli anni 60′ e l’inizio dei 70′. Fu decisivo per la Coppa dei Campioni vinta contro l’Ajax nel 1969. I rossoneri lo hanno ricordato con la maglia total black e il numero uno posata da Mike Maignan dietro la sua porta durante il riscaldamento.

Il Milan ricorda Pantani, il messaggio è da brividi

Anche gli ultimi giorni sono stati piuttosto toccanti per il mondo rossonero: lunedì 13 gennaio, infatti, sarebbe dovuto essere il 55esimo compleanno di Marco Pantani, il leggendario ciclista scomparso nel febbraio del 2004. Pantani era un grandissimo tifoso del Milan e per questo motivo la società, tramite i propri account social, ha voluto dedicargli un bellissimo messaggio che ha commosso ovviamente tutti i tifosi.

“20 anni dopo, per sempre nei nostri cuori. Ricordando il leggendario Pirata nel giorno del suo compleanno“, ha scritto il Milan su X e altri social. Fra un mese, sarà il 20esimo anniversario della sua prematura scomparsa. E anche quel giorno sarà sicuramente speciale, pieno zeppo di ricordi per un atleta straordinario che ha scritto pagine di storia incredibili dello sport italiano.

20 years on, forever in our hearts ❤️🖤 Remembering the legendary Pirata on his birthday 🚵🏴‍☠️#SempreMilan pic.twitter.com/ZKV2dSh4IA — AC Milan (@acmilan) January 13, 2025

Il web è pieno di foto bellissime di Pantani con la maglia del Milan: era tifosissimo dei rossoneri e non ha mai nascosto. Era presente anche alla serata d’addio al calcio di Franco Baresi a San Siro. Insomma, un milanista doc che manca davvero tanto al mondo dello sport italiano.