Lo strano caso Emerson Royal in Como-Milan

Il brasiliano fa discutere dopo la prestazione di ieri durante il match tra il Como e il Milan. Ecco cosa ne pensano i tifosi

Emerson Royal non metterà mai d’accordo tutti. Il brasiliano, tornato titolare contro il Como, ha fatto discutere ancora una volta per la sua prestazione, finita nel mirino della critica dei tifosi. Ha sorpreso non poco la premiazione da parte della Lega Serie A, che lo ha eletto miglior giocatore del match.

Emerson Royal è il Panini Player of the Match di #ComoMilan nel giorno del suo compleanno!🥳🏆 pic.twitter.com/MGUhUiBSPx — Lega Serie A (@SerieA) January 14, 2025

Difficile spiegare una scelta del genere, dopo un primo tempo da mani nei capelli, in cui l’ex giocatore del Tottenham si è contraddistinto per diversi errori nei passaggi e nei crossi. Alla fine, però, il terzino destro è risultato il migliore nei duelli vinti (12) e nei tackles (5).

🇧🇷⚔ Emerson Royal in AC Milan’s 2-1 victory over Como: ◎ MOST duels won (12).

◎ MOST clearences (5).

◎ MOST tackles (5).

◎ 6 recoveries. pic.twitter.com/kbqeNEDzkO — dataref (@dataref_) January 14, 2025

Tifosi perplessi sui social: Emerson Royal fa discutere

Chi ha visto la partita si è accorto della sua crescita e nel momento migliore della squadra ha dato il suo apporto, duettando bene con Alex Jimenez. La qualità di Emerson Royal però lascia alquanto discutere. Alcuni dati raccolti da SofaScore, d’altronde, sono eloquenti: il brasiliano ha perso 21 volte la sfera e ha chiuso con il 72% di precisione nei passaggi. Su cinque cross effettuati nessuno è stato preciso. Zero tiri in porta e zero tiri fuori.

Il fatto che ci sia gente che elogia Emerson Royal gratuitamente mi toglie il sonno — Antonio (@p__antonio) January 14, 2025

Piango, emerson royal insultato e oggi é stato il migliore in assoluto😂 — VULVA SUD MERDA (@dinhismo) January 14, 2025

Vi prego liberatemi da sto incubo che è Emerson Royal — Don Sérgio Conceição (@camardismo) January 14, 2025

Su alcuni giocatori si può discutere ma Emerson Royal è uno che deve avere i santi in paradiso, non si spiega come possa giocare a certi livelli Soprattutto da terzino, questo è palesemente un difensore centrale (scarso) — 👑 (@Pirichello) January 14, 2025

Emerson Royal è destinato a far discutere ancora, ma è evidente che per Sergio Conceicao come per Paulo Fonseca è il titolare sulla fascia destra. Dalle parti di via Aldo Rossi, però, non sono del tutto soddisfatti delle sue prestazioni, tanto da esser pronti a cogliere l’occasione Walker, qualora fosse davvero percorribile